В МИД ответили, есть ли продвижение в вопросе встречи Зеленского и Путина

То, что сейчас делает Россия – это называется продолжение попыток поставить под сомнение легитимность Владимира Зеленского как президента Украины и то, о чем говорит сейчас министр иностранных дел России Сергей Лавров – это давно отработанное пропагандистское клише. Поэтому говорить о приближении встречи Зеленского и путина пока что не приходится. Об этом в интервью для "NBC News" заявил первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица.

Сергей Кислица. Фото: из открытых источников

"Мы не должны отвлекаться на то, что говорит Лавров", — сказал представитель МИД Украины.

Сергей Кислица подчеркнул, что президент США Дональд Трамп и его команда, а также руководство Украины – имеют достаточно рычагов влияния на Москву, чтобы продвинуть этот процесс вперед. В то же время он предостерег, что Москва сознательно затягивает переговорный процесс.

По его словам, РФ продолжает манипулировать США и лично Трампом. Однако считает, что постепенно администрации Соединенных Штатов все лучше понимает, что РФ манипулирует.

Кроме того, замминистра добавил, что не видит "никаких признаков того, что Путин готов к содержательным переговорам и к встрече — как двусторонней, так и трехсторонней".

Читайте также на портале "Комментарии" — 22 августа позади, но обещанной ранее президентом США Дональдом Трампом встречи между ним, Зеленским и Путиным так и не состоялось. Между тем, во время общения с представителями СМИ президент Владимир Зеленский заявил, что он подтверждает, что готов к двусторонней встрече с Владимиром Путиным. Но, если Россия и дальше намерена увиливать от принятия решения по встрече, то должна быть сильная реакция США. При этом президент подчеркнул, что будет справедливо, если данная встреча пройдет в нейтральной Европе, но никак не в Москве. К слову, в Кремле продолжают "играть в дипломатию", заявляя, что сама по себе встреча возможна, но после решения всех вопросов, то есть, не в ближайшей перспективе. Возможна ли эта встреча? Почему этот вопрос активно обсуждается, но при этом нет никакого продвижения в его решении? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



