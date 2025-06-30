Словакия призвала простить Россию: появилась реакция Украины

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что нужно налаживать дипломатические контакты с Москвой и "простить все, что произошло" из-за России, имея в виду войну против Украины. Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на эти заявления Бланара.

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига на платформе X опубликовал реакцию на заявление главы словацкого МИД Юрия Бланара. Как объясняет Сибига, прощение России без ее наказания позволит Москве продолжить свою агрессию.

"Юраю, ощущение безнаказанности России является первопричиной ее преступлений. Наивно ожидать, что преступник остановится, если его преступление будет прощено, а не наказано. Россия ударит вас и по другой щеке. А те, кто никого не потерял в этой войне, не имеют права делать такие заявления", — ответил Сибига.

Напомним, что Юрай Бланар заявил, что в войне России против Украины нет военного пути решения. В то же время глава МИД Словакии предлагает прибегнуть к "коммуникациям с РФ" с соблюдением международного права. Бланар подчеркнул, что Запад должен найти способ, как начать сотрудничать с Москвой и "может даже простить все, что произошло".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андрей Сибига рассказал об историческом дне. Что теперь ждет Владимира Путина. По словам главы МИД, российский диктатор теперь будет ждать правосудия, ведь был создан Специальный трибунал по агрессии РФ против Украины.

Также "Комментарии" писали о том, почему Украина вышла из Оттавской конвенции о нераспространении и хранении противопехотных мин. В МИДе назвали главную причину, которая заключается в полномасштабном вторжении России, которая не была участницей конвенции.



