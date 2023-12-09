В МИД отреагировали на планы Кремля провести выборы президента в оккупации

Планы России провести выборы президента на временно оккупированных территориях Украины незаконны и ничтожны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

"Проведение российских выборов на украинских территориях грубо нарушает Конституцию и законодательство Украины, нормы и принципы международного права, в частности Устав ООН. Такой избирательный процесс, как и остальные подобные пропагандистские мероприятия в прошлом, будет незаконным и ничтожным", — говорится в сообщении пресс-службы.

МИД отмечает, что включение голосов, которые были получены на временно оккупированных территориях поставит под сомнение легитимность всего результата выборов президента России.

В частности, министерство призвало международное сообщество решительно осудить намерение страны-террориста провести выборы на временно оккупированных территориях; наложить санкции на причастных к организации и проведению выборов; иностранные государства не присылать собственных граждан в качестве наблюдателей на псевдовыборы. Для тех, кто будет участвовать — предусмотрена уголовная ответственность.

"Любые выборы в России не имеют ничего общего с демократией. Они служат лишь инструментом удержания российского режима у власти", — подчеркнули в МИД.

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