В МИД отреагировали на информацию о территориальных уступках Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украина не получала никаких официальных предложений от США или других партнеров по территориальным уступкам. Следовательно, все подобные заявления в медиа нужно воспринимать без лишних эмоций. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
МИД Украины. Фото: из открытых источников
По его словам, заявления в медиа часто являются ответами на вопросы журналистов и не стоит делать из них далеко идущих выводов.
Он также подчеркнул, что суверенитет Украины в ее международно признанных границах не подлежит сомнению.
Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что война с Россией далека от завершения, а любое мирное соглашение должно быть справедливым и содержать четкие гарантии безопасности. Об этом сообщает "Sky News".
Во время общения с британскими журналистами в аэропорту Станстеда президент Украины отметил, что соглашение о прекращении войны должно быть "честным", "справедливым" и "стабильным". Оно должно предусматривать конкретные гарантии безопасности, которые сделают невозможным дальнейшую агрессию со стороны России.
Владимир Зеленский категорически отрицает возможность любых территориальных уступок и подчеркнул, что Украина никогда не признает оккупированные территории частью России.
Новости