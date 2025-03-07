В МИД отреагировали на информацию о территориальных уступках Украины

Украина не получала никаких официальных предложений от США или других партнеров по территориальным уступкам. Следовательно, все подобные заявления в медиа нужно воспринимать без лишних эмоций. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

"Мы рассматриваем это как общие формулировки. К нам не поступали никакие официальные предложения по уступкам со стороны США или других партнеров", — отметил спикер.

По его словам, заявления в медиа часто являются ответами на вопросы журналистов и не стоит делать из них далеко идущих выводов.

"То, что мы видим в медиа – это информационная буря. Надо относиться к ней спокойно, анализировать действия, а не слова", — отметил Георгий Тихий.

Он также подчеркнул, что суверенитет Украины в ее международно признанных границах не подлежит сомнению.

"Россия незаконно находится на украинской земле. Украина является целостным государством, и это поддерживается абсолютным большинством государств-членов ООН", — подытожил Тихий.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что война с Россией далека от завершения, а любое мирное соглашение должно быть справедливым и содержать четкие гарантии безопасности. Об этом сообщает "Sky News".

Во время общения с британскими журналистами в аэропорту Станстеда президент Украины отметил, что соглашение о прекращении войны должно быть "честным", "справедливым" и "стабильным". Оно должно предусматривать конкретные гарантии безопасности, которые сделают невозможным дальнейшую агрессию со стороны России.

Владимир Зеленский категорически отрицает возможность любых территориальных уступок и подчеркнул, что Украина никогда не признает оккупированные территории частью России.



