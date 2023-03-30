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В МИД отреагировали на готовность России председательствовать в Совбезе ООН с 1 апреля

Глава МИД Дмитрий Кулеба против председательства России в Совбезе ООН с 1 апреля

сегодня, 13:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "плохой первоапрельской шуткой приближающееся председательство России в Совете безопасности ООН с 1 апреля. Как передает издание "Комментарии", свою позицию Дмитрий Кулеба озвучил у себя в Twitter.

В МИД отреагировали на готовность России председательствовать в Совбезе ООН с 1 апреля

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

"Председательство России в Совете Безопасности ООН 1 апреля – это плохая шутка. Россия узурпировала это место; она ведет колониальную войну; ее лидер – военный преступник, которого разыскивает МУС за похищение детей. Мир не может быть безопасным, когда Россия в СБ ООН" – написал глава МИД Украины.


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Отметим, ранее сообщалось, что на этой неделе должно состояться заседание Совета Безопасности ООН по заявлению Путина о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия.

С требованием созвать заседание Совбеза обратилась сама Украина, назвав шаг российского президента подрывающим основы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ООН не видят будущего России, заговорили о ее распаде.

Также издание "Комментарии" сообщало – министерство иностранных дел Республики Беларусь (РБ) 28 марта попыталось оправдать намерение российского диктатора Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории РБ. О чем говорит эта реакция? Почему достаточно сдержанно восприняли путинские ядерные игры представители НАТО, а также Китай? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



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Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1641334944617189378
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