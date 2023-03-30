В МИД отреагировали на готовность России председательствовать в Совбезе ООН с 1 апреля

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Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "плохой первоапрельской шуткой приближающееся председательство России в Совете безопасности ООН с 1 апреля. Как передает издание "Комментарии", свою позицию Дмитрий Кулеба озвучил у себя в Twitter.
Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы
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Отметим, ранее сообщалось, что на этой неделе должно состояться заседание Совета Безопасности ООН по заявлению Путина о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия.
С требованием созвать заседание Совбеза обратилась сама Украина, назвав шаг российского президента подрывающим основы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ООН не видят будущего России, заговорили о ее распаде.
Также издание "Комментарии" сообщало – министерство иностранных дел Республики Беларусь (РБ) 28 марта попыталось оправдать намерение российского диктатора Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории РБ. О чем говорит эта реакция? Почему достаточно сдержанно восприняли путинские ядерные игры представители НАТО, а также Китай? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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