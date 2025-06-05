В МИД опровергли циничные заявления Мединского: о чем идет речь

В украинском МИД назвали циничными и лживыми заявления главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского о "десятках" похищенных украинских детей. Позицию Украины в эфире общенационального телемарафона озвучил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Сергей Кислица. Фото: из открытых источников

Украинский дипломат отметил, что на переговорах россияне утверждали, что якобы никакой массовой депортации украинских детей нет и речь идет лишь о "нескольких десятках или сотне" детей.

По его словам, такая позиция российской стороны является позорной и оторванной от реальности.

Кислица подчеркнул, что россияне пытаются преуменьшить масштаб трагедии, отрицая очевидное: на самом деле речь идет о тысячах похищенных украинских детей.

Замминистра также добавил, что такие заявления являются частью пропагандистской машины Кремля, которая живет в собственной, параллельной реальности, отдаленной от правды и человеческих страданий. Благодаря этой целенаправленной пропаганде, россияне и оправдывают свои преступления на международной арене.

Сергей Кислица подчеркнул, что эти слова – не просто ложь, а дерзкое игнорирование трагедии, которая коснулась тысяч украинских семей во время войны.

По официальным данным по состоянию на июнь 2025 года, более 19 500 украинских детей были депортированы в Российскую Федерацию или на временно оккупированные территории. В то же время менее 400 детей удалось вернуть домой — и это благодаря сложным международным и гуманитарным операциям.

Читайте также на портале "Комментарии" — Мединский цинично оправдал похищение украинских детей: что придумал Кремль.

Также издание "Комментарии" сообщало – сколько детей погибло в Украине в результате агрессии РФ: в каких регионах больше всего.



