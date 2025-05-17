В МИД объяснили, почему план Москвы на переговорах потерпел фиаско

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Кравцев Сергей
В ходе переговоров между делегациями Украины и РФ в Турции удалось нивелировать попытки Кремля представить встречу как якобы продолжение стамбульских переговоров трехлетней давности. Такой план Москвы потерпел фиаско. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице министра иностранных дел Андрея Сибиги.
Переговоры в Стамбуле
Министр в своей заметке в соцсети озвучил собственную оценку и очертил итоги встречи сторон в Стамбуле 16 мая.
По словам Сибиги, если "отодвинуть в сторону все российские глупости, псевдоисторические заявления, провокации и прочее", то вот какие результаты "в сухом остатке": удалось договориться о возвращении тысячи украинцев в рамках обмена с российской стороной в формате "1000 на 1000".
Глава МИД подчеркнул, что "уже даже только ради этого все это имело смысл".
Относительно прекращения огня, на которое не соглашается путинский режим, то глава МИД обратил внимание, что делегация от РФ, представленная в текущем составе – не имела достаточных полномочий.
По его словам, будет продолжаться давление на РФ, как работа над подготовкой встречи Зеленского с Путиным.
По словам Сибиги, в переговорный день 16 мая украинская сторона "доказала, что стремится к миру и серьезно относится к работе над его восстановлением".
Как подчеркнул глава МИД, украинская сторона будет убеждать партнеров усиливать санкционное давление на РФ.
Резюмируя, глава МИД отметил, что Украина продолжит "держаться своей линии и достигать своих результатов".
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