В МИД объяснили, почему план Москвы на переговорах потерпел фиаско

В ходе переговоров между делегациями Украины и РФ в Турции удалось нивелировать попытки Кремля представить встречу как якобы продолжение стамбульских переговоров трехлетней давности. Такой план Москвы потерпел фиаско. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Переговоры в Стамбуле

Министр в своей заметке в соцсети озвучил собственную оценку и очертил итоги встречи сторон в Стамбуле 16 мая.

По словам Сибиги, если "отодвинуть в сторону все российские глупости, псевдоисторические заявления, провокации и прочее", то вот какие результаты "в сухом остатке": удалось договориться о возвращении тысячи украинцев в рамках обмена с российской стороной в формате "1000 на 1000".

Глава МИД подчеркнул, что "уже даже только ради этого все это имело смысл".

Относительно прекращения огня, на которое не соглашается путинский режим, то глава МИД обратил внимание, что делегация от РФ, представленная в текущем составе – не имела достаточных полномочий.

"И это плохо, что (российский диктатор Владимир) Путин прислал людей такого низкого уровня. Но мы продолжим настаивать на безусловном и длительном, полном прекращении огня. Это основа для успеха любых дальнейших решений и шагов", — рассказал Сибига.

По его словам, будет продолжаться давление на РФ, как работа над подготовкой встречи Зеленского с Путиным.

"Ну и в этом контексте – встреча лидеров, продолжим работать, давить, ведь в России решение принимает только Путин. Ему следует перестать избегать нашего президента Владимира Зеленского и найти смелость на прямую встречу", — высказался глава МИД.

По словам Сибиги, в переговорный день 16 мая украинская сторона "доказала, что стремится к миру и серьезно относится к работе над его восстановлением".

"Для того, чтобы Россия тоже начала делать реальные шаги к миру, нужно продолжать и увеличивать давление. Сила этого давления обратно пропорциональна готовности россиян к конструктиву", — сказал министр.

Как подчеркнул глава МИД, украинская сторона будет убеждать партнеров усиливать санкционное давление на РФ.

Резюмируя, глава МИД отметил, что Украина продолжит "держаться своей линии и достигать своих результатов".

"Возвращать людей, добиваться тишины, безопасности и мира. Это ключевой приоритет. И усиление Украины и нашей обороноспособности продолжается и будет продолжаться. Это главное",- рассказал украинский министр.

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