В МИД объяснили, как Путин пытается сорвать мирные усилия Зеленского и Трампа

Пока лидеры Украины, США и Европы искали путь к миру в Вашингтоне, Россия нанесла масштабный удар по Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Украины подчеркнул важность остановки убийств и устойчивого мира.

Глава МИД Украины напомнил, что ночью российские войска ударили по Украине 270 дронами, а также баллистическими и крылатыми ракетами, повредив энергетическую инфраструктуру и ранив мирных граждан Украины.

"Это еще раз доказывает, насколько важно прекратить убийства, достичь устойчивого мира и обеспечить надежные гарантии безопасности. В этом смысле предстоящая встреча лидеров Украины, США и России может привести к прорыву на пути к миру. Мы благодарны Соединенным Штатам и президенту Трампу за миротворческие усилия", — отметил Андрей Сибига.

Читайте также на портале "Комментарии" — ночью российские оккупационные войска обстреляли дронами и ракетами два района Полтавской области. В результате прилетов и падения обломков, возникли масштабные перебои с электроэнергией. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут.

Также издание "Комментарии" сообщало — будущие гарантии безопасности для Украины будут включать четыре ключевых компонента: военное присутствие; системы противовоздушной обороны; поставки вооружения; механизмы мониторинга прекращения боевых действий. Об этом говорится в материале "Wall Street Journal".

Авторы публикации отмечают, не исключено, что Соединенные Штаты могут предоставить европейским миротворцам косвенную военную поддержку без введения американских войск на территорию Украины. Отмечается, что США хотят оперативно наработать гарантии безопасности для Украины. Возглавит рабочую группу, которая возьмет на себя создание проекта гарантий безопасности Украины, госсекретарь США Марко Рубио.



