Главная Новости Политика внешняя политика В МИД назвали приоритет Украины: что изменилось после саммита на Аляске
НОВОСТИ

В МИД назвали приоритет Украины: что изменилось после саммита на Аляске

Киев дает сигнал, что готов продолжать силой добиваться мира в Украине

16 августа 2025, 17:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Главный приоритет Украины – достичь мира с Россией с позиции силы, усиливая давление на агрессора и укрепляя оборону. Соответствующее заявление министр иностранных дел Андрей Сибига сделал в соцсети X.

В МИД назвали приоритет Украины: что изменилось после саммита на Аляске

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Министр поблагодарил США за "участие и неизменную приверженность поддержке Украины и продвижению мира", а также отметил важность запланированной на понедельник встречи лидеров Украины и США в Вашингтоне для обсуждения дальнейших шагов по прекращению войны.

Он отметил позитивные сигналы от американской стороны о готовности работать над созданием надежной инфраструктуры гарантий безопасности для Украины и поддержал усилия президента Трампа по организации трёхсторонней встречи лидеров Украины, США и России.

В то же время топ-дипломат подчеркнул, что Путин должен осознавать последствия затягивания войны.

Андрей Сибига напомнил, что в прошлом Путин слишком много лгал и полностью дискредитировал своё слово. Только его действия являются реальным показателем того, готов ли он положить конец террору и агрессии.

Читайте также на портале "Комментарии" — европейские лидеры обнародовали совместное заявление по итогам встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджии Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Британии Кира Стармера, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Польши Дональда Туска, президента Евросовета Антониу Косты и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опубликовано на сайте ЕК.

Также издание "Комментарии" сообщало – усилия президента США Дональда Трампа во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным стали важным шагом к прекращению войны в Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает "Sky News".

"Его лидерство в стремлении прекратить убийства следует похвалить. Усилия президента Трампа приблизили нас как никогда раньше к завершению незаконной войны России в Украине", — говорится в заявлении британского премьера.




