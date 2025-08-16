В МИД назвали приоритет Украины: что изменилось после саммита на Аляске

Главный приоритет Украины – достичь мира с Россией с позиции силы, усиливая давление на агрессора и укрепляя оборону. Соответствующее заявление министр иностранных дел Андрей Сибига сделал в соцсети X.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Министр поблагодарил США за "участие и неизменную приверженность поддержке Украины и продвижению мира", а также отметил важность запланированной на понедельник встречи лидеров Украины и США в Вашингтоне для обсуждения дальнейших шагов по прекращению войны.

Он отметил позитивные сигналы от американской стороны о готовности работать над созданием надежной инфраструктуры гарантий безопасности для Украины и поддержал усилия президента Трампа по организации трёхсторонней встречи лидеров Украины, США и России.

В то же время топ-дипломат подчеркнул, что Путин должен осознавать последствия затягивания войны.

Андрей Сибига напомнил, что в прошлом Путин слишком много лгал и полностью дискредитировал своё слово. Только его действия являются реальным показателем того, готов ли он положить конец террору и агрессии.

