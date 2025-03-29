В МИД назвали новый ответ Путина на предложение США о прекращении огня

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин не прекращает давать прямые ответы США, как он на самом деле готов идти на перемирие и прекращать огонь в Украине. Массированная атака на Днепр – лишний раз это подтверждает. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в X (Twitter) сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Андрей Сибига. Фото из открытых источников
Глава МИД отметил, что в результате удара российских беспилотников по Днепру минувшей ночью погибли четыре человека, более двух десятков человек получили ранения, в том числе беременная женщина.
Топ-дипломат Украины подчеркнул, что такие действия России — это ответ на мирные инициативы США.
Напомним, поздно вечером 28 марта российская захватническая армия массированно ударила по Днепру беспилотниками, возникло несколько пожаров, известно о 4 погибших и 21 пострадавшем.
Так, по информации ГСЧС, горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО. Также пострадали многоэтажки и 21 автомобиль. Кроме того, были повреждены две единицы пожарно-спасательной техники.
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