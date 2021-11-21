В Кремле предусматривают провокации: имеет ли это связь с информацией о возможном вторжении в Украину

По его словам, эти провокации могут появиться на фоне того, чтобы убедить об информационных предупреждениях Запада, которые сигнализировали о возможности вторжения сил РФ в нашу страну. Вместе с тем каких провокаций ждет руководство Кремля, он не сказал.

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков дал комментарий относительно информации о возможном наступлении российской армии на нашу страну в 2022 году. Он говорит, что сейчас в Кремле "ожидают провокации". Об этом сообщает РБК-Украина, обнародуя информацию российского медиа "ТАСС".

Пресс-секретарь Путина отметил, что западные политики искусственно нагнетают эту истерику. Ставят обвинения России, вспоминая некую чрезвычайную военную активность на нашей российской территории те, кто переправил сюда свои военные подразделения через океан. Это – США. Такие вещи не логичны и не вполне приличны.

Песков еще отметил, что попытки силовой развязки деоккупации ОРДЛО могут спровоцировать для нашей страны в дальнейшем "серьезную ситуацию".

По его словам, наша страна хочет добиться этого, прикрываясь проведением упоминавшихся уже учений военно-европейского Альянса, его военных крейсеров в Черном море, военных США и Британии, которых здесь появляется все больше.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что В России отреагировали на заявление о возможном вторжении в Украину. В американском издании Bloomberg сообщили, что Соединенные Штаты Америки предупреждают Евросоюз о возможном вторжении РФ в Украину. В России выступили с опровержением этой информации, утвердив, что подобных планов нет. Об этом заявил зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский.