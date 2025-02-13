В Кремле ответили, примет ли участие Украина в переговорах о прекращении войны

Украина, "безусловно", будет участвовать в переговорах по урегулированию. Но главным собеседником по этой теме в Кремле для себя видят Вашингтон. Об этом 13 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российский "Интерфакс". Эту деталь разговора Трампа и Путина сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Конечно же, будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который, конечно же, будет связан с вовлеченностью Украины", — добавил Песков.
Путин уже после того, как Трамп поставил ему ультиматум в январе 2025 года, завел старую песню про якобы "нелегитимность" Зеленского. Он считает, что, не проведя выборы в 2024 году, президент Украины якобы уже не полномочен подписывать документы о мире, которые станут результатом переговоров с РФ. В медиа обсуждалась также идея, что подписывать мир с Россией должна уже обновленная (после выборов президента и нового состава Рады) власть Украины.
Как писал портал "Комментарии", Трамп не стал называть Украину равноправным участником переговоров о мире и ушел от прямого ответа на этот вопрос на пресс-конференции Белом доме 12 февраля. Услышав журналистку, Трамп задумался и сказал, что "это интересный вопрос".
"Я думаю, что они должны заключить мир. Их людей убивают, и я думаю, что они должны заключить мир. Я сказал, что это была плохая война, в которую не стоило вступать. И я думаю, что они должны заключить мир. Вот что я думаю", – ответил президент США.
Украину, таким образом, он не назвал равноправным участником переговоров о прекращении войны, которую она вынуждена вести. Израильский военный обозреватель Игаль Левин заявил, что субъектность в переговорах - красная черта в отношениях в США, которую Украина не должна позволить Трампу пересечь. А если не получится и Трамп продолжит организовывать переговоры без Украины — отказаться от посредничества США и сближаться с Европой.
Песков заявил, что в одном из переговорных треков Украина участвовать будет, а еще в одном - нет. Фото: пресс-служба Кремля