В Кремле ответили, примет ли участие Украина в переговорах о прекращении войны

Украина, "безусловно", будет участвовать в переговорах по урегулированию. Но главным собеседником по этой теме в Кремле для себя видят Вашингтон. Об этом 13 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российский "Интерфакс". Эту деталь разговора Трампа и Путина сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.





"Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Конечно же, будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который, конечно же, будет связан с вовлеченностью Украины", — добавил Песков.