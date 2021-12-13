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В Кремле отреагировали на идею Зеленского о референдуме по Донбассу

Песков называет такую инициативу внутренним вопросом Украины

сегодня, 18:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков, давая комментарий относительно сделанного заявления украинского президента о проведении будущего референдума по ситуации на Донбассе, отметил, что это внутренние дела нашего государства. Но добавил, что интересно знать, как будет сформулирована тематика вопросов.

В Кремле отреагировали на идею Зеленского о референдуме по Донбассу

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Об этом пишут российские СМИ, обнародуя заявленное спикером Путина 13 декабря этого года.

По словам пресс-секретаря главы РФ, предстоящий референдум по донецкому региону – внутренние дела нашего государства, но интересно, как будут сформулированы вопросы для этого мероприятия.

Вместе с тем, давая комментарий по идее выделения прямых переговоров украинского и российского глав государств, спикер уже традиционно отметил, что Россия – "не участник конфликта". Также он снова напомнил о том, что должен быть установлен диалог с руководителями так называемых ДНР и ЛНР, которые поддерживает Россия.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Путина рассказали, зачем Украине и Западу истерия с российским вторжением. Представитель российского президента Дмитрий Песков назвал неприемлемой "истерику", которая возникает после ряда сообщений, публикуемых украинскими и западными СМИ. Также неприемлемой в России считают риторику главы украинского государства Владимира Зеленского о взимании Россией войск к украинской границе. У Путина заявили, что нельзя назвать допустимой ту риторику, которая в последнее время прослеживается в публикациях, размещенных в западных и украинских изданиях и активно подогреваемая частью украинских политиков. Не отстает в распространении истерических месседжей и президент Украины Владимир Зеленский.


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Источник: https://www.interfax.ru/russia/809035
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