В Кремле отреагировали на идею Зеленского о референдуме по Донбассу

Пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков, давая комментарий относительно сделанного заявления украинского президента о проведении будущего референдума по ситуации на Донбассе, отметил, что это внутренние дела нашего государства. Но добавил, что интересно знать, как будет сформулирована тематика вопросов.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Об этом пишут российские СМИ, обнародуя заявленное спикером Путина 13 декабря этого года.

По словам пресс-секретаря главы РФ, предстоящий референдум по донецкому региону – внутренние дела нашего государства, но интересно, как будут сформулированы вопросы для этого мероприятия.

Вместе с тем, давая комментарий по идее выделения прямых переговоров украинского и российского глав государств, спикер уже традиционно отметил, что Россия – "не участник конфликта". Также он снова напомнил о том, что должен быть установлен диалог с руководителями так называемых ДНР и ЛНР, которые поддерживает Россия.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Путина рассказали, зачем Украине и Западу истерия с российским вторжением. Представитель российского президента Дмитрий Песков назвал неприемлемой "истерику", которая возникает после ряда сообщений, публикуемых украинскими и западными СМИ. Также неприемлемой в России считают риторику главы украинского государства Владимира Зеленского о взимании Россией войск к украинской границе. У Путина заявили, что нельзя назвать допустимой ту риторику, которая в последнее время прослеживается в публикациях, размещенных в западных и украинских изданиях и активно подогреваемая частью украинских политиков. Не отстает в распространении истерических месседжей и президент Украины Владимир Зеленский.

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