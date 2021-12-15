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В Кремль приехала представитель Госдепа США: что известно о встрече

Темой разговора были российские войска у границ Украины и гарантии НАТО на востоке Европы

сегодня, 21:35
Автор:

Лиля Воробьева
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В эту среду, 15 декабря, представительница американского Госдепа Карен Донфрид встретилась в российской столице с чиновниками Кремля — заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком и заместителем российского министра иностранных дел Сергеем Рябковым. Об этом сообщает посольство Соединенных Штатов Америки в России.

В Кремль приехала представитель Госдепа США: что известно о встрече

На встрече обсуждали украинский вопрос (фото из открытых источников)

В ходе встречи помощник американского госсекретаря передала тревогу Америки по поводу увеличения военных группировок РФ рядом с границами Украины и отметила поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.

По обнародованной информации, помощница американского госсекретаря выразила мнение, что достичь прогресса в прекращении конфликта на Донбассе возможно при выполнении Минских соглашений. Америка показала готовность поддержки дипломатических усилий на выполнении нормандского формата.

При этом заместитель главы МИД России Сергей Рябков напомнил на обсуждении предложений Кремля по европейской безопасности, в которые входят гарантии по нераспространению НАТО на восток.

Представитель Госдепа передаст эти наработки российской стороне в Вашингтон, также ознакомит с ними союзников и партнеров. А потом она посетит Брюссель, чтобы обсудить там итоги переговоров.

Как сообщает российское медиа Интерфакс, Дмитрий Козак и Карен Донфрид также "договорились продолжить взаимодействие с имплементацией Минских соглашений с учетом заявленной президентом США Байденом на Женевском саммите позиции о необходимости обязательного предоставления Донбассу особого статуса для завершения конфликта".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия уведомила США конкретные предложения .


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Источник: https://ru.usembassy.gov/ru/assistant-secretary-donfrieds-visit-to-russia-ru/
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