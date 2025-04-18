В каждом регионе Украины заработают центры подготовки граждан к национальному сопротивлению: что известно

Кабинет Министров принял постановление, утверждающее порядок создания и функционирования центров подготовки граждан к национальному сопротивлению, а также требования к их деятельности.

Национальное сопротивление иллюстративное фото — letychev.km.ua

Соответствующее поручение Президент Украины Владимир Зеленский дал в ходе встречи с представителями гражданского общества.

Документ наработали при координации заместителя руководителя Офиса Главы государства Ирины Верещук. В рабочих сессиях приняли участие представители Министерства обороны, Генерального штаба ВСУ, Сил территориальной обороны, областных военных администраций, а также общественных и волонтерских организаций.

Что известно о будущих центрах подготовки граждан к национальному сопротивлению:

• Руководителей центров будут назначаться областными советами по представлению ОВА. Кроме того, на ОВА возлагаются обязанности по контролю, мониторингу и оценке их деятельности с ежеквартальной отчетностью Министерству обороны.



• Силы ТРО будут утверждать типовую программу подготовки.

• Руководители центров и инструкторы будут назначаться прежде всего ветеранов.

• Инструкторы по национальному сопротивлению будут проходить обучение и сертификацию в военных учреждениях высшего образования.



"Подготовка гражданских граждан к противодействию врагу является неотъемлемой составляющей нашей обороноспособности и одним из факторов сдерживания врага. Это также один из драйверов устойчивости и сплоченности общества", – подчеркнула Ирина Верещук.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Москва готовит новую волну "добровольцев" и почему потери России выросли именно сейчас, следовательно, каждый четвертый погибший российский военный "доброволец".