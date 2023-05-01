В ГУР рассказали детали операции в Судане

Военные разведчики провели уникальную спецоперацию на территории Судана, где между правительственными войсками и поддерживаемыми Россией военизированными группировками вспыхнула кровавая бойня. Ее подробности рассказывают "Комментарии" со ссылкой на ГУР Минобороны.

Глава ГУР МО - Кирилл Буданов

Африканское государство погрузилось в хаос со стрельбой, артиллерийскими дуэлями и применением авиации прямо в городах, в том числе и в Хартуме — столице Судана, откуда нужно было быстро спасать украинских граждан. Большинство украинцев работали здесь в авиационной отрасли. Это обстоятельство значительно повышало риски: аэропорт сразу превратился в поле боя, где наши граждане остались заблокированными без еды и воды.

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"Действовала группа спецназа в количестве менее 10 человек, — рассказал ТСН участник спецоперации, военный разведчик "Ярема". — Это был режим, когда все стреляют во всех: нападения на конвои Евросоюза, Италии, Катара, людей грабили, убивали." .Сравнивая со спасательными операциями США, которые задействовали вертолеты, бронетехнику, спецназ, или Саудовскую Аравию, задействовавшую ракетный крейсер в порту Судана, мы действовали самостоятельно без бронетехники, авиации и тяжелого вооружения, ведь все наши силы сейчас задействованы.

Кодовое название операции, которую провела ГУР – "Троянский верблюд".

Ранее, в 2021 году, ГУР успешно эвакуировал украинцев из Афганистана, где пришли к власти талибы.

— Эта операция была более сложной, потому что в Афганистане в аэропорту была американская военная база, — говорит "Ярема".

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