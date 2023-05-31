В Германии заговорили о праве Украины наносить удары по объектам на территории России

Представитель официального Берлина прокомментировал ситуацию вокруг возможности Украины наносить удары по территории РФ.

Украина может бить по территории РФ, говорят в Германии (фото из открытых источников)

Международное право дает разрешение Украине наносить такие удары по российской территории, – пояснил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, отвечая на вопросы журналиста DW.

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При этом, он отметил, что украинские удары по российским территориям можно наносить с целью самообороны.

Но немецкие власти выступают против того, чтобы для таких атак использовали немецкое оружие, подытожил Хебештрайт.

К слову, озвученное заявление от представителя германского правительства было на фоне недавней атаки дронов на российскую столицу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Германии ответили на заявление Лукашенко о ядерном оружии в Беларуси. Официальный Берлин решительно осуждает заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о перемещении российского ядерного оружия. Германия считает это попыткой устрашения. Об этом заявил заместитель представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер.

По его словам, согласие разместить у себя ядерное оружие Минск нарушает несколько договоров, в которых взял на себя международные обязательства по статусу территории, свободной от ядерного оружия. В Германии также напомнили, что Россия, активно продвигающая тему размещения ядерного оружия в Беларуси, противоречит своим заявлениям, что все ядерные государства не должны размещать ядерное оружие за пределами своей территории. Бюхнер подчеркнул, что позиция Германии такова – "эта передача является неправильным шагом". Известно, что Республика Беларусь (РБ) и Россия подписали документ, согласно которому на белорусской территории будет размещено российское ядерное оружие.

