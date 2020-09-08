В Генштабе показали, как проходят учения ВМС Украины и Румынии на Дунае

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Татьяна Веремеева
В Одесской области, в акватории реки Дунай проходят
совместные учение Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и Военно-Морских
Сил Румынии Riverine-2020. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил
Украины в Facebook.
Учения ВМС на Дунае. Фото: Генштаб ВСУ
В отработке совместных мероприятий, кроме военных моряков обеих стран, участвуют также подразделения Пограничной полиции Румынии и Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.
Отметим, что это уже традиционные учения и проводят их
ежегодно, начиная с 2018 года.
Ранее "Комментарии" писали, что в Одесской области состоялись
очередные испытания
отечественного ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Пуски осуществляются на
полигоне Вооруженных Сил Украины "Алибей". РК-360 МЦ "Нептун" разработан для
противодействия российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей. Это
комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой
предназначен для поражения боевых кораблей разных классов, которые действуют
как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов, а
также береговых радио-контрастных целей.
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