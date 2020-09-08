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Главная Новости Политика внешняя политика В Генштабе показали, как проходят учения ВМС Украины и Румынии на Дунае
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В Генштабе показали, как проходят учения ВМС Украины и Румынии на Дунае

В Генеральном штабе ВСУ опубликовали фото учений на Дунае

сегодня, 18:05
Автор:

Татьяна Веремеева

В Одесской области, в акватории реки Дунай проходят совместные учение Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и Военно-Морских Сил Румынии Riverine-2020. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

В Генштабе показали, как проходят учения ВМС Украины и Румынии на Дунае

Учения ВМС на Дунае. Фото: Генштаб ВСУ

В отработке совместных мероприятий, кроме военных моряков обеих стран, участвуют также подразделения Пограничной полиции Румынии и Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Отметим, что это уже традиционные учения и проводят их ежегодно, начиная с 2018 года.

Ранее "Комментарии" писали, что в Одесской области состоялись очередные испытания отечественного ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Пуски осуществляются на полигоне Вооруженных Сил Украины "Алибей". РК-360 МЦ "Нептун" разработан для противодействия российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей. Это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой предназначен для поражения боевых кораблей разных классов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов, а также береговых радио-контрастных целей.


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