В Европейском суде по правам человека началось заседание по делу Украины против России

Минюст Украины сегодня отстаивает интересы украинцев, оказавшихся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в Европейском суде по правам человека. Здесь также сегодня, 26 января, будет рассмотрен иск Нидерландов к России по делу сбитого боинга МН-17. Об этом в Twitter заявил министр юстиции Украины Денис Малюска, передает портал "Комментарии".

Денис Малюська. Фото c Twitter

Минюст Украины в своих позывных требованиях предъявляет претензии непосредственно к Российской Федерации.

"Доказательством того, что Россия осуществляет эффективный контроль над временными оккупированными территориями Донбасса, среди прочего, есть и тот факт, что российские власти открыто утверждают, что РФ оставляет за собой право вторгнуться в Украину , в случае если украинская армия начнет наступление на так называемые " "ДНР" и "ЛНР"", — написал министр в Twitter.

Как ранее заявляла украинская сторона, цель, которую они преследуют, состоит в том, чтобы привлечь Российскую Федерацию к ответственности за массовые нарушения прав человека на Востоке нашего государства и остановить эти нарушения, насколько это возможно. К тому же решение Европейского суда по правам человека будет иметь не только юридические последствия для России, считают в министерстве.



"Мы будем доказывать существование так называемой "административной практики" Российской Федерации по поводу нарушений Конвенции по правам человека и Протоколов к ней в течение всего периода оккупации части территории Донецкой и Луганской областей начиная с апреля 2014 года. Украина представит аргументированные факты в подтверждение того, что РФ была непосредственно привлечена к оккупации этой территории нашего государства и к нарушениям прав человека на ней. Мы представим доказательства осуществления Россией фактического контроля на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Более того, мы докажем, что оккупация части Донбасса имеет прямую связь с оккупацией Россией Крыма", – рассказали в министерстве.





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