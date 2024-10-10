В Брюсселе стартовали переговоры между Украиной и ЕС: ключевые вопросы

В Брюсселе началась очередная двусторонняя встреча между Украиной и Европейским Союзом, посвященная укреплению демократических институтов. Мероприятие собрало представителей правительства, парламента, а также ключевых ведомств Украины. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.



Переговоры между Украиной и ЕС. Фото: minjust.gov.ua

Основное внимание переговоров сосредоточено на демократических реформах, избирательных процессах и интеграции Украины в ЕС.

На встрече украинскую делегацию возглавляет Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. В своем вступительном слове она подчеркнула важность демократических реформ для будущего Украины в ЕС и поблагодарила европейских партнеров за поддержку в этом направлении.

Стефанишина акцентировала внимание на том, что демократические институты, включая независимое правосудие, являются основой сильного государства. Она также подчеркнула, что Украина активизировала свои усилия по внедрению реформ после Революции Достоинства, и эти процессы продолжаются даже в условиях войны. Среди вопросов в повестке дня – развитие гражданского общества и обеспечение надлежащего функционирования парламента.

Демократия является основой ЕС, и она основывается на ряде принципов. ЕС — это не только геополитический союз, но и союз демократических ценностей: свободы, верховенства права, демократии, стоящие в основе любого демократического государства, — отметила Ольга Стефанишина.

Переговоры, которые продлятся несколько дней, являются частью третьего раунда оценки соответствия украинского законодательства нормам ЕС.

Напомним, в Брюсселе прошли важные двусторонние встречи между Украиной и Европейской комиссией , на которых обсуждались экономические критерии и финансовый контроль. Эти переговоры являются частью подготовки Украины к вступлению в Европейский Союз. Представители обеих сторон обменялись мнениями относительно достижений Украины в сфере экономического развития и контроля за государственными финансами, что имеет ключевое значение для дальнейшей интеграции.

