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В Британии лорд предлагает правительственные структуры РФ внести в список террористических организаций

Россия является террористическим государством, отметил лорд Карлайл

сегодня, 20:08
Автор:

Станислав Молчанов
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Беря за основу фотографии и другие доказательства преступлений России в Украине, правительственные структуры РФ, такие как армия, Военно-морской флот, Военно-космические силы и политическая партия "Единая Россия" должны быть внесены в списки террористических организаций в Великобритании и США. Об  этом в комментарии Guildhall заявил член Палаты Лордов парламента Великобритании, Лорд Алекс Карлайл, ранее работавший независимым консультантом по законодательству Соединенного Королевства Великобритании в сфере терроризма.

В Британии лорд предлагает правительственные структуры РФ внести в список террористических организаций

Алекс Карлайл (фото из открытых источников)

"Из того, что видно по фото и другим доказательствам, Россия является государством-террористом, таким же террористом, как и основные не государственные террористические структуры "Аль-Каида" и ИГИЛ", — заявил он.

"По моему мнению, отдельные структуры российского государства, такие как армия, Военно-морской флот России, Военно-воздушные силы России и партия Путина должны быть отдельно внесены в списки террористических структур, в том числе в соответствующие списки таких стран, как США и Великобритания. "Это будет означать, что каждый поставщик материальных ресурсов этим структурам будет рассматриваться и будет преследоваться как причастный к террористической деятельности", — считает британский политик.

"Реализация признания террористическими организациями должна быть выполнена в кратчайшие сроки. Такое признание будет подтверждением статуса Путина и России как изгнанника из мирового сообщества, которое разделяют большинство избранных политиков и граждан этих государств", — добавил он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Британия обвиняет Россию в размещении в Украине разрушительных "вакуумных бомб".


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Источник: https://ghall.com.ua/
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