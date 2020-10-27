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В Азербайджане открыли первое консульство Украины

Украина открыла консульство в Азербайджане в городе Шемахи и назначила Почетного консула

сегодня, 13:40
Автор:

Татьяна Лозовенко

Сегодня, 27 октября, в Азербайджане в городе Шемахи состоялась торжественная церемония назначения Почетного консула Украины. Консульство охватит территории Агдаского, Ахсуйского, Гобустанский, Гейчайского, Исмаиллинского и Шемахинского районов. Об этом говорится на сайте посольства.

В Азербайджане открыли первое консульство Украины

Фото: Посольство Украины

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский предоставил Почетному консулу Мехрали Гасимову удостоверение и консульский пакет во время церемонии. Соглашение было подписано также на церемонии.

Герасимов учился в Киевском институте международных отношений, занимался предпринимательством, работал в DeGolyer & MacNaughton Corporation и SAP. В заявлении посольства указано, что этот шаг способствует формированию лучших экономических и культурных отношений между Украиной и Азербайджаном. Церемония является свидетельством динамики связей между странами.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Азербайджан и Армения договорились о перемирии.






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