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В Армении "сожгли" флаги Израиля, Азербайджана и Украины

Злоумышленники, которые "сожгли" флаги Израиля, Азербайджана и Украины не наказаны и не идентифицированы

27 апреля 2023, 19:50 comments1017
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Автор:

Лиля Воробьева








Провокационную политическую акцию провели под лозунгом "У нас общий враг". Пророссийские силы, скорее всего причастные к провокации, разместили на зданиях в центре Еревана листовки с аналогичной надписью и изображением сожжения трех флагов: Израиля, Азербайджана и Украины. Злоумышленники, совершившие очередной акт надругательства над государственными символами, не наказаны и не идентифицированы.

В Армении "сожгли" флаги Израиля, Азербайджана и Украины

В Ереване сожгли флаг Украины (иллюстративное фото из открытых источников)

Об этом пишет эксперт Светлана Кушнир в своем блоге на Цензоре.


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Официальный Ереван, близкий, как известно, к российским властям, никак не реагирует на подобные проявления вандализма, толерируя такие взгляды значительной части армян. Напомним, что 23 апреля во время факельного шествия в Ереване безнаказанно были сожжены флаги Турции и Азербайджана. Еще раньше, 14 апреля, сотрудник общественного ТВ Армении Арам Николян сжег флаг Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване. Как сообщили позже СМИ Молдовы и Румынии, пророссийские силы в Ереване, особенно крупнейшая оппозиционная фракция в парламенте, возглавляемая другом Путина Робертом Кочаряном, активно поддержали этот поступок. Более того, Николян, совершив надругательство над государственным символом, стал чуть ли не национальным героем в публичном пространстве.

Появлению листовок на зданиях Еревана предшествовал ряд публикаций в западных и украинских СМИ, в том числе The New York Times и The Telegraph, об исключительной роли Армении как логистической опоре российско-иранского альянса. Речь шла о ее активном участии в нелегальном импорте оборудования военного назначения из Ирана в РФ. Как отмечали источники, только за прошлый год товарооборот между Тегераном и Ереваном увеличился почти вдвое, несмотря на демонстрацию правительством вроде бы Западного курса страны.

Как известно, скандал с флагом произошел недавно и на чемпионате мира по латиноамериканским танцам. Украинской паре запретили выходить на паркет с сине-желтым флагом якобы из-за регламента соревнований. Мол, спорт – не место для политики.




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