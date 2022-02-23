Уже надирали зад русской армии в Крымской войне: в Британии вспомнили историю

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Лиля Воробьева
Глава британского оборонного министерства Бен Уоллес сказал, что военные Великобритании ранее "надирали зад" российским военным во время Крымской войны в 1853 году. И дал заверение, что можно повторить это сейчас. Об этом информирует Mirror.
Бен Уоллес (фото из открытых источников)
Это заявление британского министра прозвучало, когда он общался с британскими военными в доме конной гвардии в Вестминстере.
Британский чиновник, общаясь, сравнивал русского президента с царем Николаем I со времен Крымской войны, утверждая, что у царя тоже "не было ни друзей, ни союзов".
Бен Уоллес, как экс-военный Шотландской гвардии, вспомнил историю. В частности, что полк, где он был офицером, когда-то "надирал зад" царю в Крыму, и "мы всегда можем сделать это снова".
Он отметил, что у его страны 1000 военнослужащих в состоянии боеготовности, которые способны отреагировать на конфликт.
Уоллес придерживается мнения, что российский лидер стал безумным с его видением ситуации в отношении Украины.
Важно, что комментарии британского чиновника прозвучали после заявления Бориса Джонсона, который сообщил депутатам в прошлый вторник, что Владимир Путин "нелогичен и иррационален".
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
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ккк
сегодня, 21:41
ну попробуйте) это вам не сербию бомбить! Давно пора британию раком поставить!