Уже надирали зад русской армии в Крымской войне: в Британии вспомнили историю

Глава британского оборонного министерства Бен Уоллес сказал, что военные Великобритании ранее "надирали зад" российским военным во время Крымской войны в 1853 году. И дал заверение, что можно повторить это сейчас. Об этом информирует Mirror.

Бен Уоллес (фото из открытых источников)

Это заявление британского министра прозвучало, когда он общался с британскими военными в доме конной гвардии в Вестминстере.

Британский чиновник, общаясь, сравнивал русского президента с царем Николаем I со времен Крымской войны, утверждая, что у царя тоже "не было ни друзей, ни союзов".

Бен Уоллес, как экс-военный Шотландской гвардии, вспомнил историю. В частности, что полк, где он был офицером, когда-то "надирал зад" царю в Крыму, и "мы всегда можем сделать это снова".

Он отметил, что у его страны 1000 военнослужащих в состоянии боеготовности, которые способны отреагировать на конфликт.

Уоллес придерживается мнения, что российский лидер стал безумным с его видением ситуации в отношении Украины.

Важно, что комментарии британского чиновника прозвучали после заявления Бориса Джонсона, который сообщил депутатам в прошлый вторник, что Владимир Путин "нелогичен и иррационален".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Британия сделала заявление по России на экстренном совещании. Премьер-министр заявил чиновникам во время встречи, что президент России Владимир Путин "склоняется к полномасштабному вторжению в Украину". Выступая после встречи, Джонсон предупредил, что "впереди больше иррационального поведения России". Борис Джонсон возглавил экстренное совещание COBRA.

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