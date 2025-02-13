Умеров предлагает привыкать к заявлениям, что Украина не будет в НАТО

Позиция Украины по членству в НАТО остается неизменной.

США против членства Украины в НАТО. Фото из открытых источников

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, комментируя слова главы Пентагона Пита Гегсета, что Украина не станет членом Альянса.

"Вы слышали эти заявления последние 33 года. Надо привыкать к любым заявлениям. Наша позиция всегда неизменна. Мы хотим быть страной НАТО. Мы будем страной НАТО", – заявил Рустем Умеров.

Глава Минобороны добавил, что Украина также станет членом Евросоюза.

"Украина держит свою обороноспособность. И мы способны это делать", – добавил он.

Как известно, на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе новый министр обороны США Пит Гегсет заявил, что членство Украины в НАТО не является реалистичным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мирные переговоры вряд ли приведут к полному завершению боевых действий в Украине, пишет издание Foreign Policy. Издание отмечает, что дипломатии придется принять истину, что Россия остается политически стабильной и военно ожесточенной, несмотря на экономические трудности и военную усталость. Издание считает, что главным препятствием на пути к успешным переговорам является Россия.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Европейский Союз планирует сократить международную помощь. В ЕС планируют пересмотреть свои расходы, охватывающие многие сферы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа Еврокомиссии. По информации агентства, международная помощь будет теснее согласовываться с интересами внешней политики Евросоюза. В документе говорится, что общий бюджет ЕС перегружен, учитывая спектр предоставления помощи от зеленого перехода к обороне.