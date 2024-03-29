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Умеров позвонил Остину: о чем говорили

Умеров и Остин говорили о ракетных обстрелах украинских городов

сегодня, 22:38
Автор:
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Марьян Ощановский
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Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что провел продуктивный телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином.

Умеров позвонил Остину: о чем говорили

Министры обороны Украины и США. Фото из открытых источников

"Предоставил главе Пентагона подробную информацию о недавних российских ракетных обстрелах украинских городов. Также отметил важность обеспечения большего количества систем противовоздушной обороны и ракет для них", — сообщил Рустем Умеров в соцсети.

Глава МОУ также выразил благодарность Ллойду Остину за его постоянную поддержку Украины.

В Пентагоне сообщили, что главы оборонных министерств обсудили последние события на поле боя и разрушительное влияние ракетных обстрелов со стороны России украинских городов и критически важных объектов инфраструктуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ целенаправленно терроризирует мирные украинские города ракетными обстрелами и ударами беспилотниками и запугивает украинцев, распространяя вымышленные фейки, чтобы заставить Украину капитулировать перед российской армией. Отказ Украины от продолжения борьбы – ключевая цель российского диктаторского режима Владимира Путина, убежден глава Офиса президента Андрей Ермак. Украинским властям известны все планы России, а потому они обязательно провалятся.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжают наступательные действия на Авдеевском направлении в Донецкой области, пытаясь обнаружить слабые места в украинской обороне, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, ежедневно россияне также совершают атаки в районе населенного пункта Бердичи.



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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=818172560131086&id=100058150476405&mibextid=WC7FNe&rdid=zhK1iplRekExrjuP
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