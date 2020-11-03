Украинского нацгвардийца Маркива оправдано: апелляционный суд Италии принял решение

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Диденко Светлана
Суд Италии рассмотрел апелляцию по делу украинского нацгвардийца и решил его оправдать.
Фото: 5 канал
Вскоре Виталий Маркив возвращается в Украину, сообщает омбудсмен Людмила Денисова.
31-летний Виталий Маркив родом из Тернопольщины. С 2003-го вместе с семьей переехал жить в Италию, где получил образование, и получил гражданство страны. С началом войны на Востоке страны стал волонтером, после его приняли в Нацгвардию оперативного назначения, подразделение, состоявшее преимущественно из участников "майдана". В июне 2017-го Маркива задержали местные правоохранители, когда он полетел к матери в Италию.
Виталия Маркива, который имеет звание старшего сержанта Нацгвардии Украины обвинили в причастности к убийству итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова во время боев под Славянском в 2014-м.
В прошлом году суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы.
После приговора суда президент Украины Владимир Зеленский взялся за переговоры с лидерами Италии и Папой Римским по делу Маркива. В то время сторона защиты готовила апелляцию. Правозащитники Маркива настаивали на том, что обвинение не имеет реальных обвинений. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков активно участвовал в деле нацгвардийца, а также давал показания в пользу Маркива в итальянском суде.
На странице Арсена Авакова в Facebook появилось сообщение о решении суда в пользу Виталия Маркива.
Напомним, что накануне "Комментарии" сообщали о том, что в деле Маркива появились свидетельства его невиновности.
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