kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.11.2020

BTC/USD

13729.02

ETH/USD

382.82

LTC/USD

53.65

НБУ 03.11.2020

USD/UAH

28.80

EUR/UAH

33.68

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Украинского нацгвардийца Маркива оправдано: апелляционный суд Италии принял решение
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинского нацгвардийца Маркива оправдано: апелляционный суд Италии принял решение

В прошлом году суд первой инстанции приговорил Виталия Маркова к 24 годам лишения свободы

сегодня, 22:27
Автор:

Диденко Светлана

Суд Италии рассмотрел апелляцию по делу украинского нацгвардийца и решил его оправдать.

Украинского нацгвардийца Маркива оправдано: апелляционный суд Италии принял решение

Фото: 5 канал

Вскоре Виталий Маркив возвращается в Украину, сообщает омбудсмен Людмила Денисова. 

"Виталий выступил в суде. Выступил сдержанно, достойно и эмоционально. Он сказал, что сторона защиты привела достаточное количество подтверждений его невиновности. Еще раз подчеркнул, что он военнослужащий и знает, что такое дисциплина и достоинство. И все обвинения против него безосновательны", — сообщил из Милана Министр внутренних дел Арсен Аваков.

31-летний Виталий Маркив родом из Тернопольщины. С 2003-го вместе с семьей переехал жить в Италию, где получил образование, и получил гражданство страны. С началом войны на Востоке страны стал волонтером, после его приняли в Нацгвардию оперативного назначения, подразделение, состоявшее преимущественно из участников "майдана". В июне 2017-го Маркива задержали местные правоохранители, когда он полетел к матери в Италию.

Виталия Маркива, который имеет звание старшего сержанта Нацгвардии Украины обвинили в причастности к убийству итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова во время боев под Славянском в 2014-м.

В прошлом году суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы.

После приговора суда президент Украины Владимир Зеленский взялся за переговоры с лидерами Италии и Папой Римским по делу Маркива. В то время сторона защиты готовила апелляцию. Правозащитники Маркива настаивали на том, что обвинение не имеет реальных обвинений. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков активно участвовал в деле нацгвардийца, а также давал показания в пользу Маркива в итальянском суде.

На странице Арсена Авакова в Facebook появилось сообщение о решении суда в пользу Виталия Маркива.

Напомним, что накануне "Комментарии" сообщали о том, что в деле Маркива появились свидетельства его невиновности.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-54794243
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ