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Украинское правительство должно воспользоваться предложенной США экономической помощью - эксперт

По мнению эксперта, приток валюты от экспорта на рынок США позволит снизить риски для курса гривны

сегодня, 13:36
Автор:

Станислав Молчанов
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Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности предоставить Украине экономическую поддержку на фоне напряженности у границ с РФ — серьезная возможность для удержания политической и социальной стабильности. Об этом заявил политолог Николай Давыдюк.

Украинское правительство должно воспользоваться предложенной США экономической помощью - эксперт

Николай Давыдюк. Фото из открытых источников

“Украинское правительство должно воспользоваться предложением Вашингтона об экономической помощи. Например, надо возобновить диалог о снятии пошлин на экспорт украинских товаров на американский рынок. В частности, отмена запретительных пошлин на украинский металл и замена их расширенными тарифным квотами станет проявлением доброй воли президентской администрации Байдена. Это будет проявлением не разовой, ситуативной, а долгосрочной экономической помощи Украине. Ведь приток валюты от экспорта на рынок США позволит снизить риски для курса гривны”, — отметил эксперт.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил на брифинге в Вашингтоне, что Соединенные Штаты Америки рассматривают вопрос о предоставлении Украине экономической поддержки на фоне стягивания российских войск к украинской границе.

НБУ назвал главной причиной нынешних перекосов между спросом и предложением на валютном рынке психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакции на них участников рынка.


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