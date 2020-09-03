kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.09.2020

BTC/USD

10671.37

ETH/USD

399.31

LTC/USD

52.66

НБУ 03.09.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Украинский МИД пригрозил Минску "жесткими шагами"
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинский МИД пригрозил Минску "жесткими шагами"

Кулеба отметил, что граница Украины с Беларусью не должна превратиться в место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии

сегодня, 18:36
Автор:

Дмитрий Симоненко

Власти Украины готовы предпринять жесткие шаги, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться. Об этом в интервью "Gazeta.ua" заявил глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, Киев готов действовать жёстче, чем просто вызвать украинского посла из Беларуси для консультации. Он пояснил, что этим шагом украинские власти дипломатически продемонстрировали свое недовольство передачей боевиков ЧВК Вагнера властям России и безосновательными обвинениями Минска во вмешательстве Киева во внутренние дела страны.

Украинский МИД пригрозил Минску "жесткими шагами"

Фото УНИАН

"Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко - и среднесрочной перспективе", - заявил министр.

Также глава МИД подчеркнул, что любое ослабление суверенитета Беларуси является прямой опасностью для Украины.

"2014 год научил нас, что может быть все. Любое укрепление позиций России в Беларуси - это рост угроз для нас. Это и экономические риски, когда можно влиять на поставки товаров промышленности в Украине. И безопасностные - использование белорусской границы для операций. Огромная граница Украины с Беларусью не должна превратиться в место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что Лукашенко заявил, что с приходом оппозиционной власти в отношении людей, которые его поддерживают, и их детей, начнутся преследования.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!