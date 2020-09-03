Украинский МИД пригрозил Минску "жесткими шагами"

Власти Украины готовы предпринять жесткие шаги, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться. Об этом в интервью "Gazeta.ua" заявил глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, Киев готов действовать жёстче, чем просто вызвать украинского посла из Беларуси для консультации. Он пояснил, что этим шагом украинские власти дипломатически продемонстрировали свое недовольство передачей боевиков ЧВК Вагнера властям России и безосновательными обвинениями Минска во вмешательстве Киева во внутренние дела страны.

Фото УНИАН

"Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко - и среднесрочной перспективе", - заявил министр.

Также глава МИД подчеркнул, что любое ослабление суверенитета Беларуси является прямой опасностью для Украины.

"2014 год научил нас, что может быть все. Любое укрепление позиций России в Беларуси - это рост угроз для нас. Это и экономические риски, когда можно влиять на поставки товаров промышленности в Украине. И безопасностные - использование белорусской границы для операций. Огромная граница Украины с Беларусью не должна превратиться в место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что Лукашенко заявил, что с приходом оппозиционной власти в отношении людей, которые его поддерживают, и их детей, начнутся преследования.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!