Украинский дипломат ответил на призывы вернуть Россию в G8

Сергей Кислица. Фото из открытых источников

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица подверг критике идею вернуть Россию в "Группу восьми" (G8), в частности такое желание выражал президент США Дональд Трамп.

Сергей Кислица на платформе X выразил свое возмущение по поводу возможности России вернуться на международную арену в формате G8. Украинский дипломат опубликовал серию фотографий с последствиями российских ударов по Киеву указав, что это портфолио Россия для присоединения к "Группе восьми".

"G8? Серьезно! Вот портфолио кандидата от России: новейшая коллекция образцов работ, демонстрирующих ее навыки, опыт и достижения, демонстрируют ее возможности. Оно явно выходит за рамки уже стандартного резюме, предоставляя конкретные примеры работы и того, как они применили свои навыки", — пишет Кислица.

Россия в ночь на 17 июня совершила очередную массированную атаку по Украине с использованием беспилотников и ракет разного типа. В настоящее время известно по меньшей мере о 14 убитых Россией людях, а также 114 пострадавших, в том числе 68 из них госпитализированы.

Напомним, что Дональд Трамп в первый день на саммите G7 в Канаде заявил о необходимости вернуться к формату G8, предусматривающему участие России. Президент США прервал свое участие в саммите и не будет присутствовать во второй день, когда должны обсуждаться санкции против РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский политик Дмитрий Медведев похвалил Дональда Трампа за решение на саммите G7.

Также "Комментарии" писали о реакции Трампа на российский обстрел Украины, который произошел 17 июня.