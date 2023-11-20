Украинский дипломат назвал главного друга Украины в Азии

Украинский посол в Японии Сергей Корсунский. Фото из открытых источников

Посол Украины Сергей Корсунский считает, что Япония является главным союзником Украины в Азии по нескольким причинам. В частности, это касается большой поддержки Украины, понимания ситуации в регионе, сложных отношений с Россией и возможности помочь в восстановлении украинских территорий после российской агрессии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NV.

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский рассказал, что после полномасштабного вторжения России очень сильно укрепились украинско-японские отношения. В частности, проходит много мероприятий на уровне министров. Япония председательствует в Большой семерке в этом году и принимала саммит в Хиросиме, куда приезжал Владимир Зеленский. Многие встречи проходят в онлайн формате, когда члены G7 обсуждают свои внутренние проблемы, а на следующий день есть целая сессия, посвященная Украине.

Украинский дипломат объяснил, что японцы, несмотря на особую ментальность, чувствуют искренность к Украине. В частности, это заметно в уровне поддержки населения Японии в отношении Украины, который находит на уровне 77%. Такие показатели делают Японию главным другом Украины в Азии.

Япония сейчас принимает новый бюджет на 2024 год, в котором предусмотрена серьезная помощь для Украины. Кроме того, 19 февраля 2024 в Токио запланирована украино-японская конференция по восстановлению Украины. В ней примут участие как представители украинского правительства, так и бизнесмены.

Украинский посол раскрыл некоторую информацию о помощи Японии, в частности, Корсунский рассказал, что Украина получила два мощных трансформатора, каждый из которых может обеспечить электричеством 500 тыс. человек. Япония также играет одну из ключевых ролей в МВФ, Всемирном банке и других финансовых институциях, которые помогают Украине.

"Все обсуждения проходят с участием японских чиновников. Просто есть определенная традиция: они не любят это рекламировать, и мы этого тоже не делаем. Они делают очень полезную вещь для Украины. Это знают те, кому это нужно знать", — объясняет особенность японской помощи Сергей Корсунский.

Посол Украины отмечает, что у Японии большой опыт восстановления городов, ведь страна смогла восстановиться после Второй мировой войны, а также после многочисленных землетрясений. Таким образом, японцы смогут по новому отстроить украинские города, которые были уничтожены российской агрессией. Также сотрудничество с Украиной продвигается в сферах ядерной энергетики, градостроительстве, аграрном секторе, разминировании и так далее.

Корсунский объяснил, каковы отношения между РФ и Японией. По его словам, Россия практически полностью вышла из всех соглашений с Японией. Кремль считает Японию недружественной страной, ведь японцы заняли принципиальную позицию по войне в Украине и считают Россию агрессором.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Япония меняет правила для украинских беженцев.

Также "Комментарии" писали о том, что в Японии представили доказательства существования двойников Путина.