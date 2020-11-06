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Главная Новости Политика внешняя политика Украинские двигатели впервые подняли турецкий ударный дрон
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Украинские двигатели впервые подняли турецкий ударный дрон

Планируется совместное производство противотанковых комплексов

сегодня, 11:25
Автор:

Татьяна Лозовенко

Турецкий беспилотник Bayraktar AKINCI TİHA с украинскими двигателями впервые выполнил посадку и взлет с удаленного аэродрома, не используя наземную станцию для управления. Об этом сообщает Ukrainian Military Pages. 

Украинские двигатели впервые подняли турецкий ударный дрон

Фото: Bayraktar AKINCI TİHA. Ukrmilitary

В 2018-2020 годах "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро „Прогресс“ имени академика А. Г. Ивченко" предоставило Турции 12 украинских авиадвигателей АІ-450Т для беспилотников. Первое испытание украинских двигателей произошло на аэродроме Чорлу 6 декабря 2019 года. Во время летних испытаний этого года модели должны были достигнуть скорости 500 км/час.

Недавно предприятие Bayraktar сообщило о намерении производить беспилотники в Украине в сотрудничестве с "Укроборонпромом". Отмечено, что на предприятиях будут работать украинские специалисты. Рассматривается возможность совместного производства противотанковых комплексов.

Ранее "Комментарии" сообщали, что ракета Falcon 9 компании SpaceX получит новые двигатели, чтобы отправить нескольких людей на Международную космическую станцию 14 ноября.







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Источник: https://www.ukrmilitary.com/2020/11/akinci.html
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