Украинские двигатели впервые подняли турецкий ударный дрон

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Татьяна Лозовенко
Турецкий беспилотник Bayraktar AKINCI TİHA с украинскими двигателями впервые выполнил посадку и взлет с удаленного аэродрома, не используя наземную станцию для управления. Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.
Фото: Bayraktar AKINCI TİHA. Ukrmilitary
В 2018-2020 годах "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро „Прогресс“ имени академика А. Г. Ивченко" предоставило Турции 12 украинских авиадвигателей АІ-450Т для беспилотников. Первое испытание украинских двигателей произошло на аэродроме Чорлу 6 декабря 2019 года. Во время летних испытаний этого года модели должны были достигнуть скорости 500 км/час.
Недавно предприятие Bayraktar сообщило о намерении производить беспилотники в Украине в сотрудничестве с "Укроборонпромом". Отмечено, что на предприятиях будут работать украинские специалисты. Рассматривается возможность совместного производства противотанковых комплексов.
Ранее "Комментарии" сообщали, что ракета Falcon 9 компании SpaceX получит новые двигатели, чтобы отправить нескольких людей на Международную космическую станцию 14 ноября.
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