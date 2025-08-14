Украине уже можно забыть об Аляске: экс-глава МИД дал объяснение

Рубрики
Кравцев Сергей
Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске, которую все так активно обсуждают в Украине, на самом деле не изменит ситуацию для украинцев ни в худшую, ни в лучшую сторону. Такое мнение высказал руководитель Центра исследований России, бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Экс-министр отметил, важным остается факт, что Украина не будет присутствовать на переговорах в Анкоридже. Поэтому не стоит ожидать прорыва, учитывая не слишком проукраинскую позицию Трампа.
При этом Владимир Огрызко допустил, что Дональд Трамп, не достигнув соглашения с Путиным, может объявить о выходе из переговоров. Однако такое развитие событий маловероятно, поскольку в команде американского президента, по словам дипломата, много тех, кто объяснит, что это будет выглядеть как большая неудача не только для президента США, но и для Республиканской партии.
Огрызко считает, что Путин поддержит подобные заявления американского лидера.
