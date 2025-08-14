logo

Украине уже можно забыть об Аляске: экс-глава МИД дал объяснение
commentss НОВОСТИ Все новости

Украине уже можно забыть об Аляске: экс-глава МИД дал объяснение

Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко отметил, что на Аляске не будет представителей Украины, поэтому то, что будет там происходит Киев не должно касаться

14 августа 2025, 10:23
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске, которую все так активно обсуждают в Украине, на самом деле не изменит ситуацию для украинцев ни в худшую, ни в лучшую сторону. Такое мнение высказал руководитель Центра исследований России, бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко.

Украине уже можно забыть об Аляске: экс-глава МИД дал объяснение

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Экс-министр отметил, важным остается факт, что Украина не будет присутствовать на переговорах в Анкоридже. Поэтому не стоит ожидать прорыва, учитывая не слишком проукраинскую позицию Трампа.

"Если встреча проходит без Украины, пусть говорят о чем хотят. Если сохранят поставки оружия и разведывательную информацию, то нам больше ничего от Штатов не нужно", – сказал дипломат.

При этом Владимир Огрызко допустил, что Дональд Трамп, не достигнув соглашения с Путиным, может объявить о выходе из переговоров. Однако такое развитие событий маловероятно, поскольку в команде американского президента, по словам дипломата, много тех, кто объяснит, что это будет выглядеть как большая неудача не только для президента США, но и для Республиканской партии.

"Трампу нужна победа. И он ее получит, даже если ничего не добьется от Путина – просто объявит о победе", – сказал дипломат.

Огрызко считает, что Путин поддержит подобные заявления американского лидера.

"Путин будет продолжать играть перед Трампом, делая вид, что хочет мира, впуская его в заблуждение, чтобы он не ввел дополнительные санкции и не передал оружие Украине. Они нашли друг друга в этой игре", – заявил Огрызко.

Читайте также на портале "Комментарии" — путинский режим использует саммит на Аляске, чтобы позиционировать Россию, как мировую державу, равную Соединенным Штатам, а диктатора Владимира Путина – как равного президенту Дональду Трампу, тем самым подчеркивая, что никакой изоляции Москвы больше не существует. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).




