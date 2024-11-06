Украине посоветовали меньше раздражать партнеров: что может получить «как бонус»

Для Украины очень важно получать стабильную военную помощь от международных партнеров, хотя в последнее время этот процесс осложнился. Однако, как отмечает бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 канала, украинское руководство имеет возможность повлиять на ситуацию.

Владимир Зеленский

В частности, Ступак подчеркнул, что Украине следует сохранять сдержанность в диалоге со странами, поддерживающими ее в противостоянии с Россией. По его словам, чрезмерное давление может оказаться контрпродуктивным – на примере Польши видно, что такая позиция вызывает определенное недовольство.

Эксперт пояснил, что польское правительство не слишком одобрительно восприняло требования украинской власти относительно срочной поставки вооружения. Польша отмечает, что уже передала значительные объемы оружия Украине, а также предоставила убежище многим убежавшим от войны украинцам.

"С одной стороны правильно рассуждают те, кто говорят, что у нас война, поэтому мы не можем быть очень вежливыми, но с другой – нельзя только что-то требовать от союзников. Надо быть вежливыми, насколько это возможно, ведь мы зависим от них", — подчеркнул эксперт.

Также Ступак добавил, что Украине следует искать новые подходы в сотрудничестве с партнерами. В частности, Польша предложила Украине финансирование в виде кредита на закупку польского вооружения. По его словам, хотя такой подход может выглядеть как несоюзнический, это вполне приемлемый вариант, поскольку долги могут быть отсрочены или даже списаны. Поэтому Украине следует принять такое предложение, если оно доступно.

Европейские страны также выражают обеспокоенность по поводу возможного сокращения помощи Украине, если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп. В Британии опасаются, что он может остановить военную поддержку, что принудит Киев к переговорам на условиях Москвы. В то же время, Франция призывает усилить оборонные возможности Европы с учетом возможных изменений в политике США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина просила у Польши оружие, которое и купила у Южной Кореи. Впрочем, получила отказ.



