Украине готовиться нужно немедленно. Политолог назвал риски избрания Трампа президентом

Еще не избравшись президентом Дональд Трамп, уже осложнил Украине жизнь, считает политолог Владимир Фесенко. По его словам, речь идет о блокировании республиканцами законопроекта, в котором среди прочего есть и помощь для Украины.

Владимир Фесенко

"С очень высокой вероятностью, если он станет президентом, бюджетной поддержки Украины не будет. Могут сохранить военную, но будут частично давать оружие в кредит, потому что позиция популистов — деньги должны работать на свою страну. И, безусловно, велик риск того, что при Трампе особенно в начале нас начнут склонять к договоренностям с Россией",

– рассказывает политолог.

Что касается членства Украины в НАТО, то, по словам Фесенко, тема Альянса волнует Трампа гораздо меньше других вопросов. О вступлении во время войны речь не идет, но в свою очередь администрация Джо Байдена не спешит даже приглашать Украину.

Фесенко считает, что Украине необходимо готовиться к возможному избранию Трампа президентом, в том числе выстраивать коммуникацию с его командой. В этом контексте политолог обратил внимание на интервью для CNN начальник ГУР Кирилла Буданова, в котором тот назвал Трампа "опытным человеком, многократно падающим и поднимающимся".

"Пассаж о нем был немного в комплементарной форме. Все знают, что Трамп не любит критику. Да, это элемент заигрывания, но это не значит, что мы будем его поддерживать. Императив украинской политики — двухпартийная поддержка. Мы не поддерживаем ни республиканцев, ни демократов" , особенно когда выборы — мы работаем с обеими партиями",

– добавил Фесенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Сенат США проголосовал за пакетный законопроект , в который входят 60 млрд дол. в поддержку Украины, документ поддержали 70 сенаторов при необходимых 60, из них 22 сенатора-республиканца. По мнению политолога Олега Саакяна, таким образом, республиканцы отреагировали на заявление Трампа, что он будет поддерживать нападение России на страны НАТО, если они недостаточно инвестируют в оборону.