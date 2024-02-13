Украине готовиться нужно немедленно. Политолог назвал риски избрания Трампа президентом

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Ткачик Олеся
Еще не избравшись президентом Дональд Трамп, уже осложнил Украине жизнь, считает политолог Владимир Фесенко. По его словам, речь идет о блокировании республиканцами законопроекта, в котором среди прочего есть и помощь для Украины.
Владимир Фесенко
Что касается членства Украины в НАТО, то, по словам Фесенко, тема Альянса волнует Трампа гораздо меньше других вопросов. О вступлении во время войны речь не идет, но в свою очередь администрация Джо Байдена не спешит даже приглашать Украину.
Фесенко считает, что Украине необходимо готовиться к возможному избранию Трампа президентом, в том числе выстраивать коммуникацию с его командой. В этом контексте политолог обратил внимание на интервью для CNN начальник ГУР Кирилла Буданова, в котором тот назвал Трампа "опытным человеком, многократно падающим и поднимающимся".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Сенат США проголосовал за пакетный законопроект , в который входят 60 млрд дол. в поддержку Украины, документ поддержали 70 сенаторов при необходимых 60, из них 22 сенатора-республиканца. По мнению политолога Олега Саакяна, таким образом, республиканцы отреагировали на заявление Трампа, что он будет поддерживать нападение России на страны НАТО, если они недостаточно инвестируют в оборону.
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