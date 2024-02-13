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Украине готовиться нужно немедленно. Политолог назвал риски избрания Трампа президентом

В случае избрания Дональда Трампа президентом следует готовиться как минимум к прекращению финансовой поддержки Украины со стороны США, об этом в комментарии РБК-Украина сказал политолог Владимир Фесенко

сегодня, 17:39
Автор:
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Ткачик Олеся
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Еще не избравшись президентом Дональд Трамп, уже осложнил Украине жизнь, считает политолог Владимир Фесенко. По его словам, речь идет о блокировании республиканцами законопроекта, в котором среди прочего есть и помощь для Украины.

Украине готовиться нужно немедленно. Политолог назвал риски избрания Трампа президентом

Владимир Фесенко

"С очень высокой вероятностью, если он станет президентом, бюджетной поддержки Украины не будет. Могут сохранить военную, но будут частично давать оружие в кредит, потому что позиция популистов — деньги должны работать на свою страну. И, безусловно, велик риск того, что при Трампе особенно в начале нас начнут склонять к договоренностям с Россией",
– рассказывает политолог.

Что касается членства Украины в НАТО, то, по словам Фесенко, тема Альянса волнует Трампа гораздо меньше других вопросов. О вступлении во время войны речь не идет, но в свою очередь администрация Джо Байдена не спешит даже приглашать Украину.

Фесенко считает, что Украине необходимо готовиться к возможному избранию Трампа президентом, в том числе выстраивать коммуникацию с его командой. В этом контексте политолог обратил внимание на интервью для CNN начальник ГУР Кирилла Буданова, в котором тот назвал Трампа "опытным человеком, многократно падающим и поднимающимся".

"Пассаж о нем был немного в комплементарной форме. Все знают, что Трамп не любит критику. Да, это элемент заигрывания, но это не значит, что мы будем его поддерживать. Императив украинской политики — двухпартийная поддержка. Мы не поддерживаем ни республиканцев, ни демократов" , особенно когда выборы — мы работаем с обеими партиями",
– добавил Фесенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Сенат США проголосовал за пакетный законопроект , в который входят 60 млрд дол. в поддержку Украины, документ поддержали 70 сенаторов при необходимых 60, из них 22 сенатора-республиканца. По мнению политолога Олега Саакяна, таким образом, республиканцы отреагировали на заявление Трампа, что он будет поддерживать нападение России на страны НАТО, если они недостаточно инвестируют в оборону.




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Источник: https://www.rbc.ua/
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