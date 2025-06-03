Украине дают "ложную надежду": почему в США выступают против Зеленского

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Кречмаровская Наталия
В политических кругах США ведутся дискуссии относительно ситуации в Украине. Некоторые политики выступают резко против поддержки Украины.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Так, бывший главный стратег Белого дома Стив Беннон, ключевая фигура в окружении Трампа, подверг критике сенатора Линдси Грэма (республиканец от Южной Каролины) и его открытую поддержку Украины в условиях войны с Россией, пишет издание The Hill.
Отмечается, что в интервью на канале NewsNation Беннон заявил, что Грэм дарит украинцам "ложную надежду", встречаясь с президентом страны Владимиром Зеленским и предлагая США поддержать поразительную атаку Киева беспилотниками на стратегический бомбардировочный флот России.
Беннон объяснил, то, что делает сейчас Грэм, это разжигает конфликт.
Беннон добавил, что атака была дерзкой.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в воскресенье, 1 июня, в России пылали самолеты на нескольких аэродромах. СБУ провела спецоперацию "Паутина", по результатам которой было поражено более 40 самолетов. Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович спрогнозировал значительные изменения в вооружении стран из-за ударов по российской авиации.
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