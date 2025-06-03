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Украине дают "ложную надежду": почему в США выступают против Зеленского

В США предполагают, что Зеленский втянет их в мировую войну

3 июня 2025, 16:28 comments2244
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Кречмаровская Наталия

В политических кругах США ведутся дискуссии относительно ситуации в Украине. Некоторые политики выступают резко против поддержки Украины.

Украине дают "ложную надежду": почему в США выступают против Зеленского

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Так, бывший главный стратег Белого дома Стив Беннон, ключевая фигура в окружении Трампа, подверг критике сенатора Линдси Грэма (республиканец от Южной Каролины) и его открытую поддержку Украины в условиях войны с Россией, пишет издание The Hill.

Отмечается, что в интервью на канале NewsNation Беннон заявил, что Грэм дарит украинцам "ложную надежду", встречаясь с президентом страны Владимиром Зеленским и предлагая США поддержать поразительную атаку Киева беспилотниками на стратегический бомбардировочный флот России.

"Мы не можем позволить Грэму, а особенно Зеленскому, втянуть нас в третью мировую войну с глубоким ударом по России", — сказал Беннон ведущему Крису Куомо.

Беннон объяснил, то, что делает сейчас Грэм, это разжигает конфликт.

Соратник Трампа продолжил: "Он дарит украинцам ошибочную надежду, что мы там, чтобы поддержать их в конфликте с Россией. А это не так".

Беннон добавил, что атака была дерзкой.

"Это было гениально. Но проблема в том, что это вовлекает нас в конфликт, в котором никто в США не хочет участвовать", — отметил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в воскресенье, 1 июня, в России пылали самолеты на нескольких аэродромах. СБУ провела спецоперацию "Паутина", по результатам которой было поражено более 40 самолетов. Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович спрогнозировал значительные изменения в вооружении стран из-за ударов по российской авиации.



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Источник: https://thehill.com/policy/international/5329958-steve-bannon-lindsey-graham-ukraine-false-hope/
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