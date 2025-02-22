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Украинцы определились с иностранными политиками, которым доверяют: кто попал в топ

Рейтинг доверия украинцев возглавил лидер Франции

сегодня, 00:10
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Марьян Ощановский

Граждане Украины больше всего доверяют французскому президенту Эммануэлю Макрону. Самый же низкий уровень доверия зафиксирован к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Украинцы определились с иностранными политиками, которым доверяют: кто попал в топ

Макрон возглавил рейтинг доверия. Фото из открытых источников

Украинцы наиболее положительно оценивают президента Франции Эмманюэля Макрона, которому доверяют 77%. На втором месте – президент Польши Анджей Дуда с 72%, а на третьем – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен с 67%.

Более половины опрошенных украинцев выразили положительное отношение к канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану (по 57%), а также к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру (56%).

Меньше всего украинцы доверяют Виктору Орбану (11%), Александру Лукашенко (8%) и Владимиру Путину (1%).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс поддержал усилия Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. Он считает мир в Европе близкой перспективой. По мнению вице-президента США, Трамп – опытный переговорщик, а избранный им формат диалога с россиянами – верный. "Они спрашивают, почему мы говорим с Россией. А как закончить войну, если не говорить с Россией? Надо говорить со всеми, кто воюет, если вы действительно хотите положить конец конфликту. Я знаю, что президент этого хочет", – заявил Джей Ди Вэнс.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ установила контроль над селом Свердликово в Курской области и продолжает вытеснять ВСУ на западной части плацдарма, сообщает паблик Deep State. По информации паблика, россияне пытаются установить контроль над логистикой, которая идет из Сумской области в Курскую область. Свердликово расположено менее чем в 10 километрах от трассы, ведущей в город Суджа и является основным путем поставки ВСУ на Курском плацдарме, и от окрестностей Суджи.



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Источник: https://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/attitudes_toward_specific_european_leaders_21_february.html
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