Украина запретила транзит белорусских минудобрений: в Минске заявили, что не оставят это без ответа

Представительство "Укрзализныци" с 16 февраля приостановит транзит минеральных удобрений, производимых в Белоруссии, на неопределенный срок. Об этом информирует сайт отечественной компании.

Такое решение связано с санкциями США (фото из открытых источников)

По обнародованной здесь информации, речь идет о запрете железнодорожных транзитных перевозок минеральных удобрений, произведенных белорусскими предприятиями, украинской территорией во многие европейские и балтийские страны и государства СНГ. В частности, в этом списке Словакия, Венгрия, Австрия, Польша, Чехия, Румыния.

В частности, такие запреты касаются перевозки импорта в "Укрзализныци" и транзита по территории "Укрзализныци".

Что касается конкретных ограничений, то они применены к минеральным удобрениям, производимым белорусскими предприятиями "Белоруськалий" и "Белорусская калийная компания".

В ответ, глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время пресс-конференции в белорусской столице сделал заявление, что их страна подготовит ответные мероприятия, таким образом отвечая на запреты, введенные Украиной,- сообщает российский "Интерфакс".

По словам Владимира Макея, в белорусском ведомстве тщательно анализируют обстановку и, в свою очередь, будут принимать адекватные меры. Белорусские чиновники будут исходить из того, чтобы такие украинские запреты не нанесли ущерба их национальным экономическим интересам.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Беларусь заявила, что введет ответные санкции. В Беларуси запретят продажу некоторых европейских товаров. Такой ответ готовы дать в Минске на санкции Евросоюза. Лидер Беларуси Александр Лукашенко решил вводить ограничения в стране после того, как Евросоюз, Великобритания, США и Канада одновременно приняли новые санкционные списки, в которые включены белорусские чиновники и предприятия.

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