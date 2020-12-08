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Главная Новости Политика внешняя политика Украина закупит новейшие системы диагностики туберкулеза и лекарства для ВИЧ-инфицированных
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Украина закупит новейшие системы диагностики туберкулеза и лекарства для ВИЧ-инфицированных

Виктор Ляшко рассказал, на что Украина потратит полученные средства от Глобального фонда

сегодня, 16:56
Автор:

Павел Зинченко

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией утвердил финансирование для Украины в размере более 135 млн 778 тыс. долларов США на 2021-2023 годы. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба МОЗ.

Украина закупит новейшие системы диагностики туберкулеза и лекарства для ВИЧ-инфицированных

ФОТО: The Village Украина

Также в рамках выделенного финансирования запланированы следующие действия: закупка противотуберкулезных препаратов для лечения осужденных и лиц, взятых под стражу; обеспечение бесперебойного антиретровирусного лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей; поддержка и усиление работы 25 региональных советов по координации действий в ответ на распространение туберкулеза и ВИЧ-инфекции / СПИДа; поддержка eHealth — интеграция системы MIS HIV; обучение медицинского персонала в области лечения туберкулеза и ВИЧ и тому подобное.

Программа Глобального фонда в Украине на 2021-2023 годы основывается на нескольких стратегических целях: обеспечение доступа к своевременному выявлению, диагностике и лечению туберкулеза и ВИЧ, а также внедрение действенных моделей помощи, ориентированных на пациента.

Как сообщало ранее издание "Комментарии", глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов отчитался об эффективности карантина выходного дня. Министр рассказал о том, был ли смысл с карантина выходного дня, который был введен на три недели — с 14 по 30 ноября, и о том, какой от него в итоге вышел эффект. По его словам, на прошлой неделе впервые удалось наблюдать положительную динамику в количестве заболевших коронавирусом.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3150788-ukraina-zakupit-sucasni-sistemi-dla-diagnostiki-tuberkulozu-ta-liki-dla-vilinfikovanih.html
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