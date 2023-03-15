Украина выиграла дело о «долгах Януковича» на 3 млрд долларов

Верховный суд Британии вынес положительное решение в пользу Украины по делу о "долгах Януковича" на 3 млрд долларов. Решение касается еврооблигаций, выпущенных еще в 2013 году под давлением со стороны Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook министра Украины Сергея Марченко.

Янукович и Путин подписали скандальную сделку. Фото из открытых источников

В 2015 году Украина отказалась платить проценты от облигаций на сумму 3 млрд долларов. Россия обратилась в британский суд, чтобы решить этот вопрос и объявить стране прямой дефолт. Кроме того, РФ хотела провести процедуру по ускоренному рассмотрению, без детального исследования.

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Однако Украина отмечала, что не будет производить выплаты, ведь деньги были выданы под давлением России. Теперь суд принял эти показания к рассмотрению.

"Суд поддержал аргументы и позицию Украины относительно принуждения России и угроз агрессии, которым теперь должен дать надлежащую оценку английский суд по результатам полного раскрытия доказательств. Продолжаем бороться против России на всех фронтах и обязательно победим", — сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Президент также отреагировал на положительное решение английского суда.

"Сегодня Украина одержала еще одну решающую победу над агрессором. Суд принял, что защита Украины от угроз агрессии со стороны России будет полноценным открытым рассмотрением. Справедливость будет за нами", — написал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что три страны ЕС призывают пересмотреть цену на российскую нефть.

Также "Комментарии" писали, что Украина получила от США давнее оружие, которое ранее украла Россия.