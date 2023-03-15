logo

BTC/USD

24887.02

ETH/USD

1680.46

LTC/USD

82.13

USD/UAH

38.45

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Украина выиграла дело о «долгах Януковича» на 3 млрд долларов
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина выиграла дело о «долгах Януковича» на 3 млрд долларов

Британский суд примет во внимание украинские аргументы, что Россия оказывала давление в решении о 3 млрд евро облигаций.

сегодня, 15:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Верховный суд Британии вынес положительное решение в пользу Украины по делу о "долгах Януковича" на 3 млрд долларов. Решение касается еврооблигаций, выпущенных еще в 2013 году под давлением со стороны Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook министра Украины Сергея Марченко.

Украина выиграла дело о «долгах Януковича» на 3 млрд долларов

Янукович и Путин подписали скандальную сделку. Фото из открытых источников

В 2015 году Украина отказалась платить проценты от облигаций на сумму 3 млрд долларов. Россия обратилась в британский суд, чтобы решить этот вопрос и объявить стране прямой дефолт. Кроме того, РФ хотела провести процедуру по ускоренному рассмотрению, без детального исследования.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Однако Украина отмечала, что не будет производить выплаты, ведь деньги были выданы под давлением России. Теперь суд принял эти показания к рассмотрению.

"Суд поддержал аргументы и позицию Украины относительно принуждения России и угроз агрессии, которым теперь должен дать надлежащую оценку английский суд по результатам полного раскрытия доказательств. Продолжаем бороться против России на всех фронтах и обязательно победим", — сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Президент также отреагировал на положительное решение английского суда.

"Сегодня Украина одержала еще одну решающую победу над агрессором. Суд принял, что защита Украины от угроз агрессии со стороны России будет полноценным открытым рассмотрением. Справедливость будет за нами", — написал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что три страны ЕС призывают пересмотреть цену на российскую нефть.

Также "Комментарии" писали, что Украина получила от США давнее оружие, которое ранее украла Россия.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/1406292328/posts/pfbid02vnV3V4TQAMP4hfkaL5YzRb7X6MJZ6FPXU5xsdzspaUo4H6pC3T5eva9ps934F5K3l/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!