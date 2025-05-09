logo

BTC/USD

103093.08

ETH/USD

2321.97

LTC/USD

99.17

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

47.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Украина выдворила венгерских дипломатов: подробности скандала
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина выдворила венгерских дипломатов: подробности скандала

Двух венгерских дипломатов выселяют из Украины

сегодня, 20:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии, заявил глава украинского Министерства иностранных дел Андрей Сибига.

Украина выдворила венгерских дипломатов: подробности скандала

Между Украиной и Венгрией разгорелся скандал. Фото из открытых источников

Украина выслала двух венгерских дипломатов в ответ на действия страны. Дипломаты должны покинуть Украину в течение 48 часов.

"Только что мы пригласили посла Венгрии в МИД Украины и вручили ему соответствующую ноту", – заявил Андрей Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что Украина действует в ответ на действия Венгрии, исходя из принципа взаимности и национальных интересов

Как известно, 9 мая Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в Закарпатье. В частности, агенты "прощупывали почву" относительно настроений местных жителей и их реакции на потенциальное появление в регионе "венгерских миротворцев".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что место США как посредника в российско-украинской войне могут занять Турция или Китай, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "Польша желает США успеха в посреднических усилиях между Россией и Украиной. Но если этот путь окажется неудачным, есть и другие кандидаты. Есть Турция, которая поддерживает каналы коммуникации. А потом, прежде всего, есть Китайская Народная Республика, которая как никто другой имеет средства заставить Путина сесть за стол переговоров", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что России не стоит рассчитывать на украинские территории, которые не захватила ее армия. "Россия не может ожидать, что ей просто отдадут территории, которые она даже еще не захватила. А именно это было одним из условий в их первоначальном плане мира", — рассказал Джей Ди Вэнс.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Ukraine_MFA/5655
Теги:

Новости

Все новости