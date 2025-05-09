Украина выдворила венгерских дипломатов: подробности скандала

Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии, заявил глава украинского Министерства иностранных дел Андрей Сибига.

Между Украиной и Венгрией разгорелся скандал. Фото из открытых источников

Украина выслала двух венгерских дипломатов в ответ на действия страны. Дипломаты должны покинуть Украину в течение 48 часов.

"Только что мы пригласили посла Венгрии в МИД Украины и вручили ему соответствующую ноту", – заявил Андрей Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что Украина действует в ответ на действия Венгрии, исходя из принципа взаимности и национальных интересов

Как известно, 9 мая Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в Закарпатье. В частности, агенты "прощупывали почву" относительно настроений местных жителей и их реакции на потенциальное появление в регионе "венгерских миротворцев".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что место США как посредника в российско-украинской войне могут занять Турция или Китай, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "Польша желает США успеха в посреднических усилиях между Россией и Украиной. Но если этот путь окажется неудачным, есть и другие кандидаты. Есть Турция, которая поддерживает каналы коммуникации. А потом, прежде всего, есть Китайская Народная Республика, которая как никто другой имеет средства заставить Путина сесть за стол переговоров", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что России не стоит рассчитывать на украинские территории, которые не захватила ее армия. "Россия не может ожидать, что ей просто отдадут территории, которые она даже еще не захватила. А именно это было одним из условий в их первоначальном плане мира", — рассказал Джей Ди Вэнс.