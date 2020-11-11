kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.11.2020

BTC/USD

15691.08

ETH/USD

460.75

LTC/USD

59.60

НБУ 11.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Украина впервые отреагировала на прекращение конфликта в Нагорном Карабахе
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина впервые отреагировала на прекращение конфликта в Нагорном Карабахе

Украина поддержала данное решение

сегодня, 14:18
Автор:

Владимир Лавский

Украина приветствует прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел. 

Украина впервые отреагировала на прекращение конфликта в Нагорном Карабахе

"Считаем, что следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе международного права", — говорится в сообщении украинских дипломатов.

На Михайловской напомнили, что Украина неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджана в международно признанных границах.

"Этот принцип является основополагающим для Украины, которая до сих пор страдает от российской агрессии, и часть территории которой остается под временной оккупацией России", — добавили в МИД.

Как ранее сообщали "Комментарии", в понедельник вечером Азербайджан, Армения и Россия подписали меморандум о прекращении военных действий в Азербайджане. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-ukrayini-u-zvyazku-iz-zavershennyam-vijni-v-nagirnomu-karabasi
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ