Украина впервые отреагировала на прекращение конфликта в Нагорном Карабахе

Язык
BTC/USD
15691.08
ETH/USD
460.75
LTC/USD
59.60
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Владимир Лавский
Украина приветствует прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел.
На Михайловской напомнили, что Украина неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджана в международно признанных границах.
Как ранее сообщали "Комментарии", в понедельник вечером Азербайджан, Армения и Россия подписали меморандум о прекращении военных действий в Азербайджане.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости