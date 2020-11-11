Украина впервые отреагировала на прекращение конфликта в Нагорном Карабахе

Украина приветствует прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел.

"Считаем, что следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе международного права", — говорится в сообщении украинских дипломатов.

На Михайловской напомнили, что Украина неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджана в международно признанных границах.

"Этот принцип является основополагающим для Украины, которая до сих пор страдает от российской агрессии, и часть территории которой остается под временной оккупацией России", — добавили в МИД.

Как ранее сообщали "Комментарии", в понедельник вечером Азербайджан, Армения и Россия подписали меморандум о прекращении военных действий в Азербайджане.

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