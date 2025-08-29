Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН: детали

29 августа Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН после массированной атаки России на Киев и другие города. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Совбез ООН. Фото: из открытых источников

Сообщается, что заседание состоится сегодня, 29 августа, в 22:00 по киевскому времени. Его созвали по требованию Украины, которое поддержали партнеры.

По словам Андрея Сибиги, заседание является реакцией на волну российских ракетных и дроновых ударов, которые привели к десяткам жертв среди гражданских, в том числе детей.

"Заседание является ответом на очередную массированную волну российских ракетных и беспилотных атак на Киев и другие города Украины. Эти удары привели к десяткам жертв среди гражданского населения, включая детей. Мы призываем членов Совета Безопасности использовать это заседание, чтобы выразить поддержку Украине перед лицом российского террора и усилить давление на российского агрессора", – отметил министр.

Он подчеркнул, что только давление, включая новые жесткие санкции, может заставить Москву прекратить имитацию дипломатии и присоединиться к реальным усилиям, направленным на прекращение войны.

