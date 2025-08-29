logo

BTC/USD

109156

ETH/USD

4328.82

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН: детали

Андрей Сибига заявил, что заседание является ответом на очередную массированную волну российских ракетных и беспилотных атак на Киев и другие города Украины

29 августа 2025, 15:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

29 августа Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН после массированной атаки России на Киев и другие города. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН: детали

Совбез ООН. Фото: из открытых источников

Сообщается, что заседание состоится сегодня, 29 августа, в 22:00 по киевскому времени. Его созвали по требованию Украины, которое поддержали партнеры. 

По словам Андрея Сибиги, заседание является реакцией на волну российских ракетных и дроновых ударов, которые привели к десяткам жертв среди гражданских, в том числе детей.

"Заседание является ответом на очередную массированную волну российских ракетных и беспилотных атак на Киев и другие города Украины. Эти удары привели к десяткам жертв среди гражданского населения, включая детей. Мы призываем членов Совета Безопасности использовать это заседание, чтобы выразить поддержку Украине перед лицом российского террора и усилить давление на российского агрессора", – отметил министр.

Он подчеркнул, что только давление, включая новые жесткие санкции, может заставить Москву прекратить имитацию дипломатии и присоединиться к реальным усилиям, направленным на прекращение войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Киеве увеличилось количество погибших после удара РФ до 23 человек, в том числе 4 детей. Россияне в очередной раз бьют прицельно по мирному населению, наносят удары, которые никоим образом не могут привести к изменению ситуации на фронте. На циничный удар РФ уже отреагировали европейские партнеры и Китай, который, как всегда, призвал к эскалации войны и поиску дипломатических механизмов урегулирования "кризиса". Какова цель очередного удара РФ? Пробудит ли эта атака, наконец, США? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/p/1AjGVzbMvh/
Теги:

Новости

Все новости