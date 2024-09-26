Украина со скандалом потеряла двухпартийную поддержку в США: будет ли помощь в следующем году

Задача Украины по отношению к США заключалась в том, чтобы сохранить двухпартийную поддержку, а еще желательно не стать точкой раздора во внутриполитической борьбе, отметил общественный деятель, предприниматель Валерий Пекарь.

США и Украина

По его словам, в начале прошлого года провалилась вторая цель, и нашей вины здесь нет: глобальное влияние нашей войны вынесло ее на первые полосы, поэтому она вошла в американскую предвыборную повестку дня.

"Лучше бы этого избежать, но я не знаю, как можно было бы этого избежать. С этого момента все пошло не так, потому что тема нашей войны стала горячей картошкой, по которой перебрасываются американские политики", — отметил Пекарь.

По его словам, например, Дональд Трамп обещал моментально завершить войну, по сути заставив Украину к прекращению сопротивления, и эту позицию Украина не могла не критиковать – а это уже сделало невозможным сбалансированные отношения с обеими партиями.

"Я не говорю, что не было ошибок с нашей стороны. Наверное, какие-то неосторожные изречения были. Но со стороны команды Трампа, по-моему, был целенаправленный поиск повода для скандала. Если хорошо искать, найти всегда можно", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что визит президента Владимира Зеленского на американский завод организовывала американская сторона, и по какому самолету туда следовать, решал не Зеленский и не Маркарова. Какой самолет дали, на таком и улетел. Кто из американских чиновников будет сопровождать Зеленского по заводу (принадлежащему Армии США), также не украинское посольство определяло.

"Неприятность, но целенаправленно созданная командой Трампа. Очень плохо, но это не последствие наших ошибок. Двухпартийной поддержки теперь не будет, или ее придется сложно восстанавливать. Я уже две недели (после форума YES) убежден, что американской поддержки в 2025 не будет. Поэтому для меня в этих событиях ничего особенно неожиданного нет. Плохая история должна была плохо закончиться, так или иначе. Если нужно доказать, что виноватая невестка (зачеркнута) Украина, всегда найдется способ", — подчеркнул Пекарь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что между Украиной и США возник дипломатический скандал. Республиканцы требуют увольнения посла Оксаны Маркаровой.



