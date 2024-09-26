Украина со скандалом потеряла двухпартийную поддержку в США: будет ли помощь в следующем году

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Ткачик Олеся
Задача Украины по отношению к США заключалась в том, чтобы сохранить двухпартийную поддержку, а еще желательно не стать точкой раздора во внутриполитической борьбе, отметил общественный деятель, предприниматель Валерий Пекарь.
США и Украина
По его словам, в начале прошлого года провалилась вторая цель, и нашей вины здесь нет: глобальное влияние нашей войны вынесло ее на первые полосы, поэтому она вошла в американскую предвыборную повестку дня.
По его словам, например, Дональд Трамп обещал моментально завершить войну, по сути заставив Украину к прекращению сопротивления, и эту позицию Украина не могла не критиковать – а это уже сделало невозможным сбалансированные отношения с обеими партиями.
Он подчеркнул, что визит президента Владимира Зеленского на американский завод организовывала американская сторона, и по какому самолету туда следовать, решал не Зеленский и не Маркарова. Какой самолет дали, на таком и улетел. Кто из американских чиновников будет сопровождать Зеленского по заводу (принадлежащему Армии США), также не украинское посольство определяло.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что между Украиной и США возник дипломатический скандал. Республиканцы требуют увольнения посла Оксаны Маркаровой.
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