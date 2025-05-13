Глава МИД Андрей Сибига призвал Бразилию повлиять на российского диктатора Владимира Путина, чтобы он лично принял участие в переговорах с Украиной.

Украина обратилась к Бразилии. Фото из открытых источников

Дипломат сообщил, что провел телефонный разговор со своим бразильским коллегой Маурой Виейрой.

"Говорил с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой о мирных усилиях и активных дипломатических контактах на этой неделе. Призвал Бразилию поддержать безусловное 30-дневное прекращение огня как основу для результативных мирных переговоров", — сообщил Андрей Сибига.

Он считает, что Бразилия имеет влияние на Путина и может убедить его улететь на переговоры в Стамбул.

"Я подтвердил готовность президента Зеленского встретиться с Путиным в Турции и призвал Бразилию использовать свой авторитетный голос в диалоге с Россией, чтобы непосредственная встреча на самом высоком уровне состоялась", — добавил глава МИД.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерала Сергея Суровикина — бывшего командующего группировкой российских войск в Украине, руководившего отступлением из Херсона, — почти за два года отсутствия в публичном пространстве заметили на церемонии возложения венков в Алжире. На фотографиях, сделанных на военном кладбище Дели Ибрагим, Сергей Суровикин изображен во главе колонны сотрудников диппредставительства. Генерал идет рядом с военным атташе России Владимиром Цукановым к могиле советского солдата И. Остапченко.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что требуя от Украины немедленно начать мирные переговоры с Россией, Дональд Трамп отверг разработанные планы европейских стран, которые хотели убедить США ввести санкции против РФ в случае отказа Москвы от 30-дневного перемирия с 12 мая. Европейские дипломаты рассказали The Guardian, что целью визита Кира Стармера, Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Дональда Туска в Киев было оказывать давление на Дональда Трампа, чтобы он признал, что Владимир Путин медлит с миром, а потому у США нет другого выбора, как ввести жесткие экономические санкции.