Украина сделала призыв к Китаю: в МИД рассказали детали

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что украинское правительство приглашает главу МИД КНР Ван И совершить визит в Украину. Таким образом, Украина хочет провести более основательные переговоры, а также показать последствия войны.



Глава МИД Китая Ван И. Фото из открытых источников

Георгий Тихий во время брифинга рассказал, что предложение посетить Украину вызвало "заинтересованность" в Китае. По словам Тихого, Украина с радостью встретит министра иностранных дел Китая Ван И.

"Мы готовы приветствовать министра Ван И в Украине, чтобы он своими глазами увидел последствия российской агрессии против нашей страны и провести с ним более глубокие двусторонние переговоры по ряду двусторонних, региональных и международных вопросов", — сказал Тихий.

Напомним, что на прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил первый за время войны визит в Китай, где встретился со своим коллегой Ван И. Переговоры между двумя дипломатами продолжались более трех часов.

Отметим, что, несмотря на официальные заявления Китая, позиционирующего себя как нейтральную страну, Пекин является одним из крупнейших экономических партнеров России и по данным американской разведкой экспортирует в РФ микросхемы и станки для изготовления оружия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай опубликовал новое заявление по урегулированию "украинского кризиса" — так в КНР называют войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в МИД Украины сообщили о втором Саммите мира. По словам Георгия Тихого, Украина не против, если к нему присоединится Россия. Таким образом, в украинском ведомстве видят шанс быстрее закончить войну и достичь мира.