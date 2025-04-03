Украина сделала НАТО выгодное предложение

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетил штаб-квартиру НАТО и выступил на совместной пресс-конференции с генсеком Альянса Марком Рютте.

Украина предлагает выгодное партнерство. Фото из открытых источников

"Сегодня я буду обсуждать с членами Альянса, как оказывать давление на Россию с целью привлечения ее к реальному диалогу. Я также буду обсуждать наши неотложные оборонные нужды и гарантии безопасности для Украины, а также надежный пакет сдерживания", — сказал Андрей Сибига.

Он напомнил, что в этот день три года назад Украина освободила село Ягодное и увидел мир невыразимые зверства, которые там совершала Россия. Сибига подчеркнул, что украинцы знают, что приносят захватчики, поэтому не хотят, чтобы это и другие села и общины снова были под оккупацией.

Также в штаб-квартире НАТО глава украинского МИД отметил, что сейчас внимание СМИ приковано к глобальным торговым войнам, но не стоит забывать, что в Европе идет настоящая полномасштабная война, а Россия остается экзистенциальной угрозой.

"Современная Украина является охранником мира и евроатлантической безопасности, а не страной, которая только ищет защиты. 800 тысяч украинских солдат являются защитниками Украины, но они также являются защитниками Европы. Они должны быть хорошо вооружены. Мир должен быть хорошо вооружен", — заявил глава МИД.

Андрей Сибига отметил, что украинская оборонная промышленность станет основой европейской обороны.

"Наша армия является крупнейшей сухопутной армией в Европе, а наши оборонные технологии являются одними из самых современных. НАТО и Европа должны посмотреть на восток и увидеть там сильного и преданного союзника — Украину", — подытожил министр.