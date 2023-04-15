Украина предостерегает союзников: для нас это неприемлемо

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Slava Kot
Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что для Украины будет неприемлемым решение союзников на саммите НАТО в Вильнюсе об очередных заявлениях политики открытых дверей альянса, однако без реальных шагов к членству. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram украинского политика.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба при включении в Instagram отметил, какие решения не будут поддерживать Украину на ближайшем саммите НАТО в Вильнюсе.
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Дмитрий Кулеба отметил, что Украина "ни в коем случае не будет принимать суррогатные решения", ведь альтернативные варианты или полумеры не следует внедрять.
Напомним, что саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля 2023 года. Ожидается, что встреча союзников позволит им лучше согласовать дальнейшую поддержку Украины в войне против России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о двух странах НАТО, подтвердивших наличие своих военных в Украине, однако отметили, что они не участвуют в боевых действиях.
Также "Комментарии" писали об украинских чиновниках, критикующих слитые в сеть данные о позиции США по контрнаступлению ВСУ. В Соединенных Штатах считают, что контрнаступление Украины принесет только "скромные территориальные достижения".
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