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Украина предостерегает союзников: для нас это неприемлемо

Украина ожидает реальных шагов к членству на саммите НАТО в Вильнюсе.

сегодня, 16:25
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Автор:

Slava Kot

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что для Украины будет неприемлемым решение союзников на саммите НАТО в Вильнюсе об очередных заявлениях политики открытых дверей альянса, однако без реальных шагов к членству. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram украинского политика.

Украина предостерегает союзников: для нас это неприемлемо

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба при включении в Instagram отметил, какие решения не будут поддерживать Украину на ближайшем саммите НАТО в Вильнюсе.


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"Если союзники решат, что в вопросе членства в НАТО они просто подтвердят в 130-й раз политику открытых дверей, то для Украины это – неприемлемый результат", – говорит Кулеба.

Дмитрий Кулеба отметил, что Украина "ни в коем случае не будет принимать суррогатные решения", ведь альтернативные варианты или полумеры не следует внедрять.

"Если они попытаются предложить нам в Вильнюсе какие-то позитивные вещи относительно углубления сотрудничества с НАТО, но не сделают ни одного шага к членству Украины в НАТО — это для нас неприемлемо. Надо предоставить то, что отвечает интересам и НАТО, и Украины", — подытожил украинский министр.

Напомним, что саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля 2023 года. Ожидается, что встреча союзников позволит им лучше согласовать дальнейшую поддержку Украины в войне против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о двух странах НАТО, подтвердивших наличие своих военных в Украине, однако отметили, что они не участвуют в боевых действиях.

Также "Комментарии" писали об украинских чиновниках, критикующих слитые в сеть данные о позиции США по контрнаступлению ВСУ. В Соединенных Штатах считают, что контрнаступление Украины принесет только "скромные территориальные достижения".



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Источник: https://www.instagram.com/p/CrBfvJ-gTlB/
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