Украина получит от Швейцарии новый зимний пакет помочь на 48 миллионов евро

Правительство Швейцарии объявило о новом зимнем пакете помощи для Украины на сумму 45 миллионов швейцарских франков (48 миллионов евро). Эти средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских обстрелов, ремонт жилых домов и удовлетворение гуманитарных нужд. Об этом сообщил Федеральный совет Швейцарии.

Флаг Швейцарии. Фото: УНИАН

В заявлении швейцарского правительства отмечено, что из-за усиления атак России "значительная часть украинского населения страдает отключениями электричества и отопления".

В целях помощи Украине в преодолении трудностей этой зимой Берн выделяет новый пакет помощи.

"Целенаправленные удары по критической инфраструктуре Украины привели к масштабным разрушениям. Более половины энергетических мощностей страны были уничтожены, и миллионы людей остались без должного доступа к электроэнергии, теплу и воде", — сообщил Федеральный совет Швейцарии.

Также указывается, что в оказании помощи Украине принимают участие швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству, а также Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), работающим вместе с местными организациями и ООН.

В частности, в Киеве работают специалисты Швейцарского подразделения гуманитарной помощи (SHA), оказывающие поддержку украинским силам гражданской обороны и поставщикам тепла по всей территории страны. Они занимаются ремонтом поврежденных генераторов, тепловых насосов и энергетических систем, а также восстановлением их.

Швейцарские органы напомнили, что благодаря финансовой поддержке и опыту SHA в Одессе удалось обеспечить функционирование жизненно важных объектов (больниц и школ) во время зимнего периода. Кроме того, более 100 тысяч жителей города получили стабильное теплоснабжение.

"В то время как эта экстренная помощь предоставляется, SECO также поддерживает энергетическую инфраструктуру и эффективность на местном уровне", — сообщили в канцелярии швейцарского правительства.

Портал "Комментарии" ранее писал, что украинские власти начали активную дипломатическую кампанию , направленную на то, чтобы найти необходимые рычаги для влияния на Дональда Трампа в том, что военная помощь для Киева не может быть прекращена, поскольку это может повлиять на глобальное лидерство США.