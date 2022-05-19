Украина получила от Всемирного банка часть гранта: сколько денег поступило и на что их потратят

19 мая Украина получила из Целевого фонда Всемирного банка дежурную часть гранта в 504 млн евро. Об этом сообщается в Министерстве финансов Украины. В сообщении министерства говорится, что от США и Великобритании.

"В рамках этого транша в Государственный бюджет поступили грантовые средства от США (500 млн долл. США) и Великобритании (24 млн фунтов стерлингов). Данные средства будут направлены на обеспечение первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутри перемещенных лиц", — сообщили в ведомстве. Напомним, что "Комментарии информировали о том, что в Минфине рассказали, сколько денег нужно украинскому бюджету ежемесячно. Ежемесячная потребность украинского бюджета для финансирования только социальных и гуманитарных нужд составляет 5 млрд долл. США. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время сессии министров финансов и руководителей центробанков стран G7, руководства ЕС, МВФ и Всемирного Банка Сессия проходит в немецком Бонне Главными темами встречи были война в Украине и ее последствия Эти расчеты подтверждены командами МВФ и Всемирного Банка И если в марте мы могли говорить с партнерами о расчетах и планировании, то сейчас мы говорим о конкретных действиях и четко определенных дальнейших шагах.Также высокопоставленный чиновник отметил, что военная помощь, финансирование и жесткие санкции — необходимые составляющие, которые ускорят нашу победу.Украина работает над планом восстановления Украины от разрушительных преступных действий РФ Замороженные активы РФ должны быть направлены для восстановления разрушенной инфраструктуры.



Украина получила из Всемирного банка дежурную часть гранта на 504 млн евро (фото из открытых источников)

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